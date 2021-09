Skoleåret er i gang, og nu får Egedals skoler mere frihed til at bestemme over elevplaner, kvalitetsrapporter, understøttende undervisning og lærernes kompetence. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Mere frihed til skolerne

Egedal - 02. september 2021 kl. 05:42 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

I det kommende skoleår får Egedal Kommunes skoler mere frihed til at bestemme, om der skal laves elevplaner eller kvalitetsrapporter.

Skolerne får også mulighed for at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Endelig får skolerne også mulighed for at konvertere al understøttende undervisning til andre aktiviteter som flere fagtimer eller to-voksen ordning alt efter, hvad skolen vurderer, der vil være bedst for klassens faglige udvikling.

Byrådets beslutning er en udløber af, at Folketingets partier den 1. juni i år indgik »Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelse« og tildelte ekstra midler til at håndtere følgerne af det usædvanlige skoleår under Coronakrisen.

Folkeskolerne i Egedal har fået sammenlagt 1.370.066 kroner til et fagligt løft efter covid-pandemien, og den er også årsagen til, at regeringen har åbnet op for, at kommunerne og skolerne får mere frihed til at imødegå de faglige udfordringer, eleverne står med efter pandemien.

»Dog understreges det, at der er en klar forventning om, at kommuner og skoler fortsat løbende forholder sig til elevernes faglige udvikling og trivsel. Fra politisk hold peges der endvidere på, at systematiske vurderinger er endnu vigtigere nu, på grund af det seneste års nedlukninger og perioder med nødundervisning.«, står der i sagsfremstillingen.

Men det bliver altså i højere grad overladt til skolerne selv, og det tog Egedal Byråd godt imod.

- Frihedsgrader til Folkeskolen. Sikke dog en herlig overskrift. Den smager rigtigt godt i min og Venstres mund, sagde formanden for Skoleudvalget Betina Hilligsøe (V). Hun oplyste, at Skoleudvalget ser frihedsgraderne som en helt naturlig forlængelse af den decentraliseringsagenda, kommunen har haft de seneste snart fire år.

Derfor anbefalede udvalget lige som administrationen at lade det være op til skolerne, om der skal laves elevplaner, og om kvalitetsrapporterne skal konverteres til en mindre statusrapport. Hvad understøttende undervisning angår, så skal skolerne i dag søge om lov i Skoleudvalget, men politikerne efterkommer alligevel altid deres ønsker.

- De ved jo bedst, sagde formanden.

Skoleudvalgets største betænkelighed var at slække på kravet til undervisningskompetence, selv om det først kommer nu, hvor skoleåret er i fuld gang og lærerne er ansat. Indtil videre er det dog kun en forsøgsordning.

- Men hvis det får en mere permanent karakter, skal vi passe på, at det ikke bliver en glidebane, sagde Betina Hilligsøe, og det var Jens Skov (SF) meget enig i.

Anne-Mie Højsted Johansen (S) understregede, at Socialdemokratiet forventer, at friheden vil give mere tid til kerneopgaverne, og pegede på, at den måske også kan bruges på at forkorte skoledagen.

Løsgænger Helle Nielsen er også glad for, at skolerne sættes fri.

- Frihed er allerbedst, og jeg tror, skolerne vil tage godt imod det. Jeg ville bare ønske, at det ikke kom af nødvendighed, men af 100 procent tillid og faglighed, sagde hun.

Bendt Tranekjær Rasmussen (LA) mener også, at skolerne ved bedst, og Rikke Mortensen (R) så det som en lille åbning i forhold til en erkendelse af, at folkeskoleloven har nogle mangler.

- Det er radikal politik, at vi skal investere i bedre læreruddannelse, sagde Rikke Mortensen, der også plæderede for en plan, der skal sikre, at kommunen kan rekruttere lærere og pædagoger nok i konkurrence med andre kommuner.

Løsgænger Jacob Loessl hilste også mere frihed til skolerne velkommen, og så det som en afbureaukratisering.

- Der er vist ingen, der kan forestille sig, at en skoleleder ved sine fulde fem ikke vil forsøge at få de bedste lærere til sin skole, fastslog han.