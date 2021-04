Alle er glade for de nye åbningstider i tandplejen og muligheden for at tage telefonsamtaler hjemmefra, og nu er Egedal Kommunens tandpleje nomineret til Publikumsprisen for sit innovative tiltag. Foto: Egedal Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Mere fleksibel tandpleje nomineret til publikumspris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere fleksibel tandpleje nomineret til publikumspris

Egedal - 15. april 2021 kl. 12:56 Kontakt redaktionen

Når Egedals børn går til tjek med deres tænder, kan de nu gøre det på et tidspunkt, der passer bedre ind i deres families daglige flow. Og kommer de tidligt om morgenen, så mødes de af glade medarbejdere, som har fået en fleksibilitet ind i deres dagligdag, der betyder, at også dé kan få familielivet til at hænge sammen. Åbningstider og telefonkonsultationer til forældre med små børn tilrettelægges nemlig nu efter borgernes behov for åbningstider og medarbejdernes behov for større fleksibilitet, når der laves vagtskemaer og arbejdes hjemmefra.

Det oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse om, at tandplejen i Egedal Kommune er blandt fem nominerede til Publikumsprisen, som er den ene af to nationale innovationspriser for den offentlige sektor.

- Vi mener det, når vi siger, at vi vil have verdens bedste hverdag for borgerne og en fleksibel arbejdsplads for medarbejderne. På den her måde kan borgerne få ordnet tænder om morgenen, samtidig med at samtalerne med klienterne kan ordnes hjemme fra sofaen. Det er genialt tænkt af medarbejderne i tandplejen, siger Egedals kommunaldirektør, Christine Brochdorf i pressemeddelelsen.

I Tandplejen er åbningstiderne er udvidet med fem en halv time, så borgerne nu kan få tid mellem klokken 7.30 og 16, og efter at de nye arbejdstider startede 1. august 2020, er der nu nærmest ingen udeblivelser til de tidlige tider. Samtidig passer de sene tider om eftermiddagen efter skole også gymnasieeleverne bedre, konstaterer kommunen, der også har gode erfaringer med at både ansatte og forældre kan tage samtaler hjemmefra.

- Det er win-win. Forældrene er meget glade for, at disse besøg nu foregår via vores telefonsamtaler, da forældrene i ro og mag kan sidde derhjemme og koncentrere sig om at stille de spørgsmål, de har på hjertet, samt modtage information fra os. De fleste forældre siger under samtalen: »Jeg skriver lige alle tingene ned«. Andre har sagt. »Tusind tak for snakken, dejligt vi ikke skulle tage fri fra arbejde«. siger klinikassistent Lene Lindeberg i pressemeddelelsen.

Samtidig er medarbederne glade for de nye arbejdstider og muligheden for at arbejde hjemmefra. Det er blevet attraktivt at arbejde på ydertider for medarbejdere, som får en anden frihed og lettere transport.

- Vi kan tilrettelægge vores arbejdstid, så de, som ikke har små børn, møder tidligt - det betyder, at man »flyver« gennem morgentrafikken, nogle dage arbejder vi længere, til gengæld går vi en time tidligere hjem om fredagen. Det er populært. Det, som nogle af os arbejder ekstra, »spares« op og veksles til frihed og rejser, siger leder af tandplejen og overtandlæge Margit Ryberg i pressemeddelelsen.

Egedal Kommune er nu gået i gang med at udvide åbningstider andre steder i kommunen.

De øvrige nominerede projekter til Publikumsprisen er fra Hvidovre, København, Ikast-Brande og Region Midtjylland. Vinderen af både Publikumsprisen og NYT SAMMEN BEDRE-prisen offentliggøres pål Innovationsdagen den 5. maj.