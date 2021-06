Mere affaldssortering på vej: Skrald i fire spande, en sæk og en boks

Flere spande til affaldssortering er på vej, når der skal sorteres i 10 fraktioner fra 1. august næste år. Foto: Annemette Jensen

Egedal - 11. juni 2021 kl. 05:37 Kontakt redaktionen

Af Annemette Ross Jensen

Tre to-kammerbeholdere til henholdsvis mad- og restaffald, metal og glas, papir og plast/tetra, en et-kammerbeholder til pap, en boks til farligt affald og tekstiler i klare plastsække.

Det er den løsning, de individuelle husstande i Egedal kan se frem til fra 1. august næste år, når de skal til at sortere affald i 10 sektioner på deres egen bopæl.

På sit seneste møde blev Teknik- og Miljøudvalget præsenteret for to mulige løsninger, og valgte den med to-kammerløsninger.

Den anden løsning tog udgangspunkt i et ønske om størst muligt genbrug af kommunens nuværende beholdere, hvoraf nogle er med fire kamre, men den har den ulempe, at cirka 500 husstande ikke kan bruge den, fordi fire-kammerbilen er for stor til at køre ned og hente affald på deres adresser ved for eksempel Buresø.

Derfor indstiller udvalget til Økonomiudvalget og byrådet at vælge løsningen med tre beholdere med to rum, så mad og restaffald hentes hver anden uge, papir og plast/tetra hentes hver fjerde uge, og metal og glas tømmes hver 10. uge.

Beholderen til pap tømmes hver fjerde uge, mens boksen til farligt affald og sækkene med tekstiler tømmes i forbindelse med storskrald, som fremover hentes seks gange om året i stedet for fire som nu.

Formanden for udvalget Bo Vesth (V) oplyser, at politikerne har valgt den løsning af flere årsager.

- En af de vigtige årsager er, at vi får en fornuftig container til pap, som er et stigende problem i de små hjem, og så slipper vi faktisk for fire-kammer-beholdere, hvor problemet har været, at vi ikke har kunnet rulle det ud til alle. Ved at gå over til to kammer-løsning får alle den samme løsning. Ellers skulle vi køre med to forskellige, siger han.

Samtidig svarer den løsning til nabokommunerne og dem under Vestforbrænding.

- Så på sigt håber jeg, at vi kan lave et fælles udbud og få presset prisen ned, for det bliver jo noget dyrere, siger formanden.

Begge løsninger kræver indkøb af materiel for godt 31 millioner kroner, som skal afskrives over fem år, og uanset hvilken løsning, der var valgt, stiger taksterne pr. husstand årligt med cirka 1600 kroner inklusive moms til samlet godt 5000 kroner om året.

Det får Bo Vesth til at undre sig over, at meldingen fra miljøministeren, da ekstrasorteringen blev vedtaget, var, at det kun ville komme til at koste 55 kroner mere pr. husstand.

- Det har jeg ikke kunnet se i én eneste kommune, fastslår Bo Vesth.

Sorteringen i 10 fraktioner skal også rulles ud til husstande med fælles løsninger, men det skal ske efter en konkret vurdering af behov og muligheder i hvert enkelt område.

- Det bliver det lange seje træk for administrationen at tage ud til de forskellige boligforeninger og finde ud af, hvad for en løsning, de skal have, siger han.

I forbindelse med beslutningen om øget affaldssortering, ønsker udvalget også at tilbyde en frivillig ordning om en beholder til haveaffald, der tømmes hver 14. dag i sommerhalvåret fra 1. april til 31. oktober.

Det skyldes, at udvalget forventer, at der senere kommer krav om obligatorisk haveordning.

- Så nu prøver vi det af, inden det bliver et krav, siger formanden.