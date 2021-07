Se billedserie Det er et kæmpearbejde at dreje møllehatten efter vinden, så det er godt at være to som Leif Bengtsson og Levy Dam. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Mennesker mødes i historien

Egedal - 10. juli 2021 kl. 05:32 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Møder i møller

Egedal: På Skenkelsø Mølle kan man bogstaveligt talt opleve historiens vingesus. Møllen er nemlig den eneste funktionsdygtige mølle i Egedal Kommune, og samtidig kommunens lokalhistoriske museum.

Arkivmedarbejder Lena Sørensen fra Egedal Arkiver og Museum fortæller, at møllen blev bygget i 1891 af gårdmand Peder Pedersen. Han ejede Tungegården, hvor der i dag er naturbørnehave, og drev møllen til 1905.

Derefter solgte han den til Lars Hansen og Anne-Marie Lind.

Anne-Maries far var ejeren af Linds Mølle, og Lars havde erfaring fra Dragsbæk Mølle, og havde været i lære på Værebro Mølle og dampmøller i København.

- Det var et par, som havde forstand på møller, konstaterer Lena Sørensen.

Den sidste møller

De drev Skenkelsø Mølle indtil 1942, hvor de solgte den Carl Johan Eriksen, der blev møllens sidste møller.

I 1972 solgte han Skenkelsø Mølle til Ølstykke Kommune, der fandt den bevaringsværdig, restaurerede den og lagde grunden til det lokalhistoriske museum, Skenkelsø Mølle Museum har udviklet sig til i dag.

På grund af Corona har aktiviteterne som så mange andre steder ligget næsten stille siden den 11. marts sidste år, men ellers er museet kendt for sine aktivitetslørdage om sommeren, hvor møllen snurrer og maler mel, hvis det blæser, og i de fleste skoleferier med undtagelse af juleferien, laver møllemuseet normalt børneaktiviteter med historisk islæt.

Hver tirsdag er museet desuden åbent, så interesserede, der p.t. skal tilmelde sig og vise coronapas, kan kigge ind i museets soveværelse med effekter fra omkring 1850, stuen, der er en tidslomme fra omkring år 1900, diverse værksteder og skolestuen samt ikke mindst møllen, som Skenkelsø Møllelaug har sørget for drift og vedligeholdelse af siden 1994.

Savner flere frivillige

Det lader sig gøre, fordi museet har omkring 35 frivillige fordelt på møllelaug, møllekoner og andre arbejdsgrupper, men museet kunne godt bruge flere.

- Vi savner rigtig meget frivillige. Vi håber, at der er nogle interesserede, der er gået på pension, og de får lov at bekæftige sig med det, de interesserer sig for, siger Lena Sørensen.

For Anne Marie Dam, 71, Hanne Mogensen, 73, og Winnie Bjørn Andersen, 75, har det frivillige arbejde fået stor betydning.

Anne Marie Dam står for maling af korn - et hverv hun er blevet oplært til af nu afdøde Knud Brandt, der var en institution på møllen. Desuden har hun hovedteten på museets magasiner med museumsgenstande, som hun registrerer på møllens »fantastiske nye program«, som andre frivillige har udviklet.

- Det er supergodt og meget brugervenligt, konstaterer hun, og det er godt, for møllen oplever stadig, at folk bare kommer og sætter deres gamle ting og sager på møllen uden afsender, som møllemuseet helst vil have.

- Vi er rigtigt glade for, at folk tænker på os, men vi skal helst have historien og proviniensen, siger Lena.

Savner aktiviteter

Hanne Mogensen er formand for Ølstykke Historiske Forening og møllekone med ansvar for udstillinger. Det er også hende, der organiserer de frivillige møllekoner til aktiviteter, og så laver hun praktiske ting og hjælper i magasinet. Desuden er hun med til at undervise skoleklasser, der besøger museet som et led i »Skolen i virkeligheden«.

- Det er sjovt med skolebørnene. Det kan jeg godt lide, siger Hanne, der synes, at det også giver hende selv noget viden.

- I det hele taget er det sjovt at aktivere børnene, siger Winnie Bjørn Andersen.

Hun er også møllekone og startede med at lave kaffe, men nu er hun med til at lave aktiviteter og udstillinger, og hun er heller ikke bleg for at svinge malerkosten, når der skal males i gangen.

De har alle tre savnet aktivitetslørdagene, men selv om der nu er slækket på restriktionerne, så kommer de først tilbage næste år på grund af afstandskravet.

- Vi er kede af, at selv om de har hævet forsamlingsforbuddet, så kan vi ikke leve op til afstandskravet, forklarer Lena Sørensen. Hun håber dog, at det på en eller anden måde kan lade sig gøre at afvikle lysfesten udendørs i efterårsferien.

- Vi vil se, om vi kan lave en anden udgave af den, siger hun.

Godt at blive brugt

Under Corona har de frivilliges aktiviteter også begrænset sig, men det har givet tid til at lave noget andet.

- Fordelen ved Corona er, at vi har fået restaureret og ordnet, siger Hanne.

Anne Marie måtte dog sande, at Knud havde ret, da han sagde, at gardinerne ikke kunne tåle at blive vasket, men heldigvis lykkedes det at skaffe nogle nye via GenbrugsGruppen på Langdyssevej, som møllemuseet har et godt samarbejde med.

- Vi har sat ting på plads og fået møllen ind under huden. Jeg synes, jeg har fået et tættere forhold til møllen, siger Winnie. De synes alle tre, at arbejdet på møllen betyder meget.

- Det er fællesskabet og at få en ny hverdag. Når man har været travlt engageret i hele sit arbejdsliv, så mangler man noget, siger Anne Marie.

- Man føler, man kan bruges til noget, siger Winnie, der også synes, det er sjovt at møde og snakke med en masse mennesker i byen, der kender hende fra møllen.

- Og så kan man bruge sin historiske interesse, siger Hanne, der egentlig havde tænkt, at hun skulle være frivillig på Frilandsmuseet, men der var lidt langt dertil.

- Så endte jeg her, og det er jeg rigtigt glad for, siger hun.

Mændenes domæne

Møllelauget er mændenes domæne, og nu hvor Corona ikke sætter så mange begrænsninger, kan alle 10 medlemmer igen mødes hver tirsdag.

Henrik Jensen har været med i møllelauget i 9-10 år over to omgange.

- Jeg laver mest tømrerarbejde, siger Henrik. Han er uddannet tømrer og har blandt andet restaureret bygninger som byretten og Christiansborg i København.

På Skenkelsø Mølle har han lige været i gang med kuglen oppe på møllen, hvor han godt kan lide at komme.

- Det er da hyggeligt og så får jeg stadig forbindelse til mit håndværk, siger han.

Levy Dam synes også, det er spændende at være med til at vedligeholde møllen. Møllevingerne skal drejes en gang om ugen for ikke at blive skæve, og møllehatten skal drejes efter vinden og smøres med en blanding af talg og bivoks.

- Det er et kæmpearbejde at dreje hatten, siger Levy, men han nyder arbejdet på møllen.

- Vi giver lidt og får meget af at være her, siger han.