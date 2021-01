Menneskekender har været med til at udvikle 170 boliger uden ligusterhække

Se billedserie Beboerne i Søagerhusene vil få et havefællesskab, hvor de kan dyrke grøntsager og blomster. Tegning: Generous Development

Egedal - 20. januar 2021 kl. 12:41 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Ingen hække, fælles køkkenbede, et kontorhotel til hjemmearbejdspladser og værksteder til cykelreparation. En antropolog med speciale i mennesker, adfærd og fællesskaber har været med til at udvikle Søagerhusene i Smørum. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

30 etplans rækkehuse på 55-72 m2. 34 toplans rækkehuse på 100-100 m2. 80 lejligheder på 70-100 m2 samt 26 hjørnelejligheder på 80-110 m2.

Et boligbyggeri med i alt 170 boliger på sammenlagt 14.966 m2.

Sådan skal området ved den lukkede Søagerskolen i Smørum bebygges. Den gamle gymnastiksal og legepladsen skal bevares og indgå i byggeriet, der skal være åbent og invitere til samvær beboerne og resten af byen indbyrdes.

Politikere siger ja En antropolog fra firmaet Helles & Docherty har været med til at udvikle planerne, så bebyggelsen, der har fået navnet Søagerhusene, bliver så menneskevenlig som mulig.

På det seneste møde i Planudvalget i Egedal gav politikere udviklingsplanerne det blå stempel. Formand for Planudvalget, Ib Sørensen (S) fortæller, at der var bred enighed om at sige ja til Søagerhusene og gå i gang med næste fase af processen. Nemlig at udarbejde en kommunal lokalplan, der skal gøre det muligt at bygge de mange boliger på det tidligere skoleområde.

Det er en projektgruppe med flere parter, som kommunen sidste år udpegede til at lave en plan for en bebyggelse på området ved Søagerskolen. Ejendomsudvikler er firmaet Generous Development.

Projekt får ros Årstiderne Arkitekter har tegnet stregerne, og de er beregnet af ingeniørfirmaet Sweco. Niels Bjørn har været med som bystrategisk rådgiver. Jönsson er med som entreprenør, og J. Jensen er med som nedrivningsfirma.

Ib Sørensen kalder det et meget flot projekt, der modsat tidligere tiders trend ikke indbefatter private haver og ligusterhække, men i meget udstrakt grad lægger op til fællesskab og nye tider.

Med i planen er, at der skal etableres et kontorhotel med mulighed for hjemmearbejdspladser til beboerne i Søagerhusene. Der skal være gæsteværelser der kan lejes, når beboere får besøg. Dertil skal der være delebiler og elcykler, cafe, træningsfaciliteter, værksteder til cykelreparation og andet samt et fælles rum at holde fester og mødes i.

Kærlighed - Vi ønsker at skabe Smørumnedres nye attraktive, grønne boligområde. Søagerhusene skal være et boligområde, der flyder med »kærlighed«, skriver projektgruppen selv i udviklingsplanerne.

»Søagerskolen har haft en stor betydning i lokalsamfundet, som et bymæssigt samlingssted i Smørum. Vi ser en særlig mulighed for at udvikle et område med udgangspunkt i de funktioner, skolen har haft, i kraft af det samlingspunkt for læring og aktiviteter på tværs af alder, som skolen har været«, hedder det også i oplægget.

I tidens tråd skal der bygges grønt og bæredygtigt med natur og grønne områder som en del af byggeriet. En vej primært forbeholdt gående og cyklister skal gå ned gennem det nye boligområde som et åbent strøg, der inviterer alle indenfor.

Skal i udbud Ib Sørensen fortæller, at en del af den næste proces også er at udarbejde et udbudsmateriale.

- For det er ikke afgjort, hvem der skal bygge husene, siger han og forklarer:

- Projektgruppen bag udviklingsplanerne har meddelt, at de vil byde på opgaven, og de har i sagens natur en fordel i, at de nu kender alle forhold, og også står bag det projekt, der skal realiseres. Men andre entreprenører vil også kunne byde på opgaven, hvor vi som kommune skal vælge det bedste bud. Projektet vil derfor også kunne skifte lidt karakter undervejs, siger han.

Børnefamilier og seniorer Søagerhusene vil henvende sig til en bred målgruppe. Såvel den unge børnefamilie og de familier, hvor parcelhuset er blevet for stort, efter børnene er flyttet hjemmefra. Boligerne henvender sig også til modne, enlige mænd og kvinder, som her vil kunne bo i et kvarter, hvor det er let at lære naboerne at kende, og hvor man stadig kan trække sig tilbage og være privat, når man har brug for det.

Går alt som det skal, vil kommunen have lokalplanen for Søagerhusene færdig til efteråret. Så vil der kunne bygges, måske med byggestart i begyndelsen af 2022. I så fald vil beboerne i de 170 nye boliger i Smørum kunne flytte ind i foråret eller sommeren 2023.