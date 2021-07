Menighedsråd åbner ny ældrecafé

Her havde de frenmmødte deltagere mulighed for at strikke/hækle, spille kort og samle puslespil, ligesom der blev hyggesnakket og nydt et stykke hjemmebagt kage til kaffen eller teen.

Én cafe med deltagerne

"Det er ikke vores mening at lave cafe for deltagerne, men derimod med deltagerne. Vi vil således være åbne for aktiviteter, som brugerne selv foreslår. Vores oplæg er kun forslag, og vi vil stille materialer og eventuelle spil til rådighed. Det er selvfølgelig helt fint, hvis man "kun" har lyst til at hyggesnakke og nyde samværet med de andre. For os er det vigtigste, at vi får skabt et fællesskab," lyder det fra menighedsrådet, som gerne ser, at den nye ældrecafé får besøg udefra.