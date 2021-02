Stenløse Å. Foto: Allan Nørregaard

Medie: Flytning af å kan være på kant med EU's miljøregler

En EU-dom gør det vanskeligt at flytte f.eks. et vandløb, selv om man på sigt kan skabe bedre natur det nye sted. Miljøprofessor finder derfor Stenløse-planer problematiske, skriver Watertech

Egedal - 05. februar 2021 kl. 10:42 Kontakt redaktionen

I et spektakulært projekt lægger Egedal Kommune i Nordsjælland op til at flytte en å. Det vil i praksis sige at ændre forløbet på Stenløse Å og lægge 2 km af den gamle del af åen i rør.

Men det kan være problematisk i forhold til EU's Vandrammedirektiv, advarer professor i EU-miljøret Ellen Margrethe Basse fra Aarhus Universitet, der har set på materialet i sagen for WaterTech - fagbladet Ingeniørens nichemedie målrettet professionelle, der arbejder med vand og vandets kredsløb.

Hvis kommunen vælger projektet, der skal flytte åen, vil der blive tale om, at en del af vandløbet får reduceret sin miljøkvalitet - herunder ved at blive lagt i rør, påpeger Ellen Margrethe Basse.

»Miljøstyrelsen bør derfor inddrages, så det sikres, at reglerne overholdes,« understreger hun overfor Watertech.

Egedal Kommune og Novafos påpeger overfor mediet, at kommunalpolitikerne endnu ikke har besluttet sig for at flytte åen. Der kan ende med at være flertal for et af alternativerne.

For det andet fremhæver de, at det »hele tiden har været planen, at det er Miljøstyrelsen og ikke Egedal Kommune, der skal behandle spørgsmålet i forhold til flytning af åen.«

»Novafos og Egedal Kommune tog i foråret 2020 kontakt til Miljøstyrelsen for at få behandlet spørgsmålet, men erfarede, at miljøkonsekvensrapporten skal være godkendt, før Miljøstyrelsen kan behandle sagen. Så det afventer vi,« siger afdelingsdirektør i kommunen Sune Schou og kommunekoordinator Pernille Sloth fra Novafos i et fælles svar til Watertech.