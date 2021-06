Egedal-beboerne Christina Hulstrøm, Mette Petersen, Theo og Allie overrækker her de mange underskrifter til Kim Rockhill fra Region Hovedstaden. Privatfoto

Massiv modstand: 1782 borgere siger nej til grusgrav

Region Hovedstaden fik tirsdag klar besked fra borgere, som kæmper imod grusgrav-planen ved Søsum, Ganløse og Slagslunde

Egedal - 10. juni 2021 kl. 15:02 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Som Lokalavisen Egedal kunne beskrive for et par uger siden, så er en række borgere klar til at kæmpe videre mod Region Hovedstadens grusgrav-plan ved Søsum, Ganløse og Slagslunde.

Tirsdag troppede nogle af borgerne op hos regionen for at aflevere hele 1782 underskrifter, der kort og godt siger "nej til grusgrav" i det naturrige Egedal-område.

Regionens Kim Rockhill gav borgerne besked på, at de mange underskrifter blev taget med til regionens forretningsudvalgsmøde.

"Vores forventning er, at disse protester blev drøftet på forretningsudvalgsmøde, og at det påvirker regionsrådspolitikere til at gå ind i det helt åbenlyst forkerte forslag om etablering af grusgrav så tæt på beboelse, skoler og idrætsanlæg," siger Christina Hulstrøm, der er blandt beboerne på Damvadvej, som ifølge planen kan blive nabo til den store grusgrav.

Glade for støtte Det 100 hektar store område er ikke længere udlagt som et "råstof-graveområde" i den såkaldte i "Råstofplan 2016-2020", men området er bevaret og endda udvidet som et "interesseområde", hvilket betyder, at det igen kan blive foreslået som et konkret graveområde i en senere råstofplan.

"Vi er rigtig glade for at 1782 borgere har vist deres protest mod dette forslag ved at underskrive på Facebook. Det er ikke kun placeringen - vi ser også en række farer for sundheden med støv fra udgravning og tung tung trafik på usikre veje, som overhovedet ikke er egnet til det," siger Christina Hulstrøm.

Den endelige beslutning tages af regionsrådet i slutningen af måneden.