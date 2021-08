Se billedserie Systemet med gule billetter sikrede, at der ikke blev for meget trængsel i hallen. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Markeder godt i gang: Billetsystem virkede godt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Markeder godt i gang: Billetsystem virkede godt

Egedal - 08. august 2021 kl. 20:36 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

En dosis sprit på hænderne og en gul seddel ved indgangen, som afleveres ved udgangen, når man går ud. Det var GenbrugsGruppens enkle løsning på at forebygge, at trængslen i hallerne på Langdyssevej 4 blev for tæt, da de populære markeder søndag blev genstartet efter Coronanedlukningen med et max. på 250 indendøre i hallerne.

- Det, synes vi, faktisk fungerer godt. Det giver ro, så det er gået stille og roligt, siger formand Lizzi Nielsen. Hun fortæller, at nogle har været kede af, at skulle om bag i køen, hvis de havde mange ting, de skulle have med ud bilen, så det ikke kunne klares på én gang, men selv om alle 250 billetter var uddelt på én gang på nogle tidspunkter, har der ikke været lang kø.

- På et tidspunkt var der 4-5-10 i kø udenfor, men der har været godt flow, så de skulle ikke stå længe, og vejret har heldigvis været godt, konstaterer hun.

Hvad omsætningen lander på, tør hun ikke sige.

- Men der har været positiv stemning, og nu er vi i gang, siger hun.

Per Wulff Johansen, der sælger sko og tørklæder med mere, kunne også melde om godt salg i skoafdelingen, hvor man kan være heldig at gøre et godt kup.

- Sommetider får vi sko ind der er fejlkøb. Vi har fået sko ind fra Louis Vuitton og solgte dem for 15 kroner, sagde Per, der også har faste kunder.

- I dag har jeg haft besøg af mine venner fra Sierra Leone, som har købt for cirka 6000 kroner sko og tøj, siger han.

Kunden var Veronica Kai, der selv er fra Sierra Leone, men i dag bor i København.

- Vi køber meget og sender det til Afrika og hjælper der, siger Veronica. Hun støtter selv 15 børn i Sierra Leone, så nedlukningen uden markeder har været svær.

- Det betyder meget for os. Vi savner det, siger hun.

I legetøjsafdelingen fortæller Betty Hansen, at der har været godt salg i alt muligt legetøj, men der er stadig masser på hylderne. Kristian Rasmussen ved siden af, synes også, han kan mærke, at Corona har fået flere til at lægge puslespil.

- Jeg tror, der er solgt 20-30 puslespil. Folk køber til sommerhuse, og det er alt fra ældre til et ungt par i slutningen af 20'erne, der købte fire. Folk synes, det er sjovt med retropuslespil, siger Kristian, der også har solgt mange spil til sommerhuse, hvor folk går efter det, de kender fra deres egen barndom, quizspil og klassikere som Matador.

I møbelafdelingen er salget også gået godt.

- Der er gået mere end normalt. Der har været rigtigt meget køb, fortæller tovholder Flemming Nielsen fra afdelingen, der blandt andet solgte 12 sofaer på én gang til en god fast kunde, der kommer tit.

Det gør Inge Aaberg fra Jyllinge også.

- Jeg er næsten fast kunde. Jeg er ofte oppe at kigge og kommer sjældent hjem uden at have købt noget, siger Inge, der var taget på marked med sin mand Lars. De havde blandt andet fundet regntøj, havesko og et »Gode råd-jern«, som er en slags vaffeljern, og Inge har savnet markedet.

- Skal vi kalde det lidt abstinenser som med så meget andet. Jeg synes altid, det er hyggeligt, og så kender vi rigtigt mange sælgere, så vi får en god sludder, siger Inge, der især kender Ølstykke Folkedanserne, fordi hun og Lars selv dyrker det.