Det kommer til at vare et stykke tid, før markedsgæster igen kan få sig en hyggelig snak hos GenbrugsGruppen i Ølstykke. På grund af Corona bliver der nu tidligst holdt marked igen til februar næste år. Foto: Allan Nørregaard

Markeder aflyst af mere Corona

Den seneste udvikling i smittetrykket for Covid-19 og udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen betyder, at GenbrugsGruppen i Ølstykke heller ikke åbner for markeder på Langdyssevej 4 i oktober og november i år.