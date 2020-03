Marie Brixtofte taler om misbrug og svigt

»I den første time og kvarter af foredraget fortæller Marie om at vokse op med en far, som drikker. Hun fortæller om misbrug og omsorgssvigt og om at tie og holde på hemmeligheder for at beskytte sin far Peter Brixtofte og hans renommé. Hun levede nemlig med frygten for at det ville blive hendes skyld, hvis han døde. Hun fortæller om at rejse sig efter at været blevet væltet omkuld af sorgen.«, står der i en pressemeddelelse om foredraget.