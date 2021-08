Mange hvis'er for ny skole

- Selv om vi havde pengene, og selv om vi kunne finde et flertal for at bygge en ny skole, så skal vores borgmester have lov til at overskride anlægsloftet, siger hun med adresse til, at landets borgmestre skal aftale anlæg indbyrdes for at undgå en kollektiv straf fra regeringen for at overskride det.