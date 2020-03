Foto: Thomas Olsen

Mange 0-9-årige passes privat

Egedal - 13. marts 2020 kl. 18:57 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forældrene til de cirka 5000 0-9-årige i Egedal Kommune har i høj grad fundet andre løsninger end kommunal nødpasning til deres børn, når daginstitutioner og skoler lukker fra på mandag den 16. marts. Borgmester Karsten Søndergaard (V) glæder sig over, at kommunen har arbejdet effektivt og målrettet på at løse situationen for borgerne, og fredag ved middagstid havde kommunen også styr på nødpasningen og nogenlunde hvor mange, der får brug for den.

- Det er 70 børn på dagtilbud. På skolerne har vi ikke det endelige tal, men det er væsentligt færre, siger han, og selv om kommunen heller ikke passer alle de 5000 0-9-årige til daglig, fordi nogle af dem for eksempel går på Stenløse Privatskole, så konstaterer han, at det ikke er særligt mange.

- Det er godt, at så mange forældre har mulighed for at finde andre løsninger. Det er imponerende, at forældrene har kunnet håndtere situationen så godt, og det må helt klart være med til, at formålet med at undgå smittespredning klares bedst muligt, for jo færre, der er samlet des bedre, siger han.

Kommunen har også meget fokus på ældre og syge medborgere.

- Risikoen for dem kan være overhængende og det er altafgørende, at vi fortsat kan tilbyde den samme service som hidtil. Dog er vi desværre nødt til at melde ud, at der ikke uden aftale, må komme pårørende på plejecentrene og døgnplejen, fordi de ældre er alt for sårbare, fastslår Karsten Søndergaard i en pressemeddelelse fra kommunen.

Den er også forberedt på, at Herlev Hospital kan blive nødt til at udskrive borgere fra kommunen tidligere end normalt, hvis sygehuset får brug for sengepladserne til Corona-patienter.

- Vi er klar til at tage imod, hvis Herlev bliver nødt til at udskrive borgere, siger borgmesteren, der oplyser, at kommunen både har sengepladser til dem på Plejecenter Egeparken i Ølstykke og Porsebakken i Ledøje.

Kommunen opdaterer i øvrigt løbende sin hjemmeside med informationer om Corona-situationen, og på mandag klokken 13 vil der desuden være mulighed for at stille spørgsmål direkte til Karsten Søndergaard ved en livestreaming på Facebook.

Byrådsmødet den 25. marts livestreames også på Facebook, for selv om det gennemføres på rådhuset, bliver det med begrænset antal tilhørerpladser.

