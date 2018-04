Mand satte sig og drak på tankstation

Specialkonsulent Henrik Duus fra Nordsjællands Politi i Frederikssund oplyser, at en 18-årig mand, der er ansat i butikken, ringede og fortalte, at en kunde havde sat sig ned i butikken og var begyndt at drikke »alkoholiske varer«.

Politiet kom til stede og betjentene bortviste kunden, en 35-årig mand fra Ølstykke, med besked om, at han måtte finde et andet sted at drikke øl.