Mand på motorcykel havde ikke kørekort

Fredag sidst på eftermiddagen klokken 16.55 stoppede en patruljevogn en 54-årig mand på motorcykel på Møllehøjvej i Ølstykke. Manden kunne ikke fremvise et gyldigt kørekort til betjentene, da han aldrig havde fået taget et til motorcykel. Han fik derfor en bøde for kørsel uden førerret. Det oplyser Nordsjællands Politi.