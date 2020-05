Mand i livsfare eller knivstik på bosted

En 48-årig mand var i flere timer i nat i livsfare, efter et sammenstød med en anden beboer på bosted Smørumgaard i Smørum. Den 49-årig fik flere stiklæsioner, og blev kørt på Rigshospitalets traumecenter efter overfaldet, hvor lægerne vurderede, at han var i livsfare. Efter cirka to timer kunne lægerne meldte ham uden for livsfare, oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi, David Borchersen.