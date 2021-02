Tine Mynster glæder sig til at udvikle maleriet sammen med Hatla og Christian Johnsen i Veksø. Foto: Odder Kommune

Maleri til gave, gavl og gavn

Christian Johnsen fra gården I/S Egedal ved Veksø bød højest på Odder Kommunens bidrag til Danmarks Indsamling 2021 til fordel for Corona-ramte børn verden over.