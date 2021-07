Hatla Johnsen og Christian Bjerre Nielsen er meget glade for maleriet, som Tine Mynster har malet færdig på gården. Foto: Annemette Jensen

Maleri er en gave på flere måder

Egedal - 07. juli 2021

Der var stadig længe til Hatla Johnsens 44 års fødselsdag den 13. april i år, da hendes mand Christian Bjerrre Nielsen i starten af året ville høre, om hun var enig med ham i, at han havde fundet den perfekte gave til hende.

På Danmarksindsamlingen til fordel for Coronaramte børn verden over havde han nemlig set, at Odder Kommune havde sat et personligt maleri af Odder-maleren Tine Mynster på højkant, men inden han begyndte at byde på det, ville han lige sikre sig, at Hatla gerne ville have maleriet.

- Det kunne jo ikke byttes, som hun siger, og hun syntes heldigvis, at det var en smaddergod ide.

Med et bud på 6615 kroner lykkedes det for Christian at købe maleriet, som Tine Mynster mandag malede færdigt på gården Egedal ved Veksø, hvor parret bor.

Her fortalte Tine Mynster, at Odders borgmester havde kontaktet hende op til Danmarksindsamlingen og spurgt, om hun ville levere kunstværket, og da indsamlingen var til fordel for Coronaramte børn syntes hun, at maleriet skulle være en slags fortsættelse af et Coronasikkert værk, som hun lavede sidste år hjemme ved sit Galleri Mynster i den gamle skole på Alrø i Horsens Fjord.

- Der stod jeg udenfor i 14 dage og malede, mens det hang på gavlen, så folk kunne følge projektet, siger Tine Mynster. Hun synes, det er interessant at vise folk, hvor mange lag, der skal til for at få den dybde, hun eftersøger i sine malerier.

- Mine malerier indeholder typisk 20-25 overmalinger - men ikke over det hele, forklarer hun.

Så da hun kom til Egedal med det ufærdige maleri med foreløbig otte overmalinger, konstaterede husets datter da også: »Det ligner en, der har stået og hældt maling udover«.

- Og det er netop det, jeg gør, siger kunstneren, der undervejs kan mærke strukturerne og grundlaget for det færdige udtryk.

- Og så fik vi en meget meget fin snak om abstrakt kunst, siger Tine Mynster, der engang er blevet spurgt, om hun havde malet »Helvedes ild eller en solopgang.«

- Det afhænger af øjnene, der ser, siger hun.

Værket på Egedal er også blevet færdigt i samspil med Hatla og hendes familie.

- Det har været virkelig berigende at være i det her hus. Det er et meget gæstfrit hus, hvor livet leves på mange planer, og jeg kunne ikke have lavet det færdigt på samme måde, hvis jeg ikke havde været her, siger Tine, der fra det sekund, hvor hun mødte Hatla, vidste, at det ville blive godt.

- Jeg kender dem jo ikke, men jeg har mødt dem, og det har været med til at gøre det her værk helt specielt og lige præcis til dem, siger Tine Mynster, og hun har i hvert fald har spottet Hatlas og Christians engagement i alle de ting, de brænder for. Det kan også ses af maleriets titel. Det hedder nemlig: »Lad ilden leve«.

- Det er ud fra samtaler og den kraft, jeg mærker i det her hus, og det er også sådan, jeg selv lever, siger Tine, der både er maler og musiker og har optrådt på Egedals biblioteker som Musik Tine.

Maleriet på Egedal er anbragt på en væg midt i gården, så det både kan nydes fra familiens køkkenalrum og terrassen udenfor samt af lejerne i de tilstødende længer.

Og Hatla, der ikke plejer at ønske sig særligt meget, og derfor ofte ender med at få praktiske og nødvendige ting som sengesæt, er meget glad for sin gave.

- Det er helt vildt. Hvor heldig har man lov at være. Det passer jo lige ind og lyser op, siger hun med et stort smil, og Christian er også glad.

- Jeg synes, det er meget meget godt ramt både til bygningen og lokalet og til os og det, vi kan lide at se på. Det er en meget passende gave til min kone, og jeg er også meget glad for, at vi har støttet Tine og Danmarksindsamlingen, siger han.