Nybagte mødre har deres mødregruppe, men nu får Egedals fædre også en "fargruppe", der vil arrangere alt fra foredrag til ture i det blå. Her ses gruppens tre initiativtagere. Fra venstre er det Simon Testrup, i midten Alexander Brun-Heiden og Christian Kjær Jusjong (yderst til højre). Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Mændenes mødregruppe: Fædre mødes til bleskift og børnehygge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mændenes mødregruppe: Fædre mødes til bleskift og børnehygge

Simon Testrup fra Ølstykke er én af initiativtagerne til nyt far-fællesskab i Egedal Kommune. Målet er at mødes til alt fra foredrag til en spontan tur på legepladsen

Egedal - 21. maj 2021 kl. 11:12 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Egedal Nybagte mødre får mulighed for at vende stort og småt med mødregruppen, men for fædrene findes der ikke et egentligt fællesskab.

Det har Simon Testrup fra Ølstykke nu lavet om på.

Sammen med Alexander Brun-Heiden og Christian Kjær Jusjong har han stiftet gruppen "Far i Egedal", der kort og godt er et nyt fællesskab, som har til formål at samle fædrene i Egedal Kommune.

"Sundhedsplejerskerne kontaktede Alexander og jeg særskilt. Vi kendte ikke hinanden, men vi tænkte begge to, hvorfor der ikke er et fællesskab for mænd, når kvinderne har deres mødregrupper. Jo mere jeg snakkede med Alexander og Christian, jo mere så vi et behov," siger Simon Testrup, som nu har ført ideen ud i livet og samlet over 100 Egedal-fædre.

"Det er gået ret stærkt. Vi er nogle ildsjæle i vores styregruppe, som har arbejdet på at gøre opmærksom på "Far i Egedal", og interessen har virkelig været overvældende. Der er rigtig mange fædre i kommunen, som gerne vil lave mødes og lave noget socialt - både med og uden børn. Nu har Egedal Kommune støttet os økonomisk, så vi kan komme godt i gang. Det er vi glade for," siger Simon Testrup.

Mange mænd er med Han understreger, at visionen med "Far i Egedal" handler om at skabe et fællesskab, hvor man laver arrangementer, deler erfaringer og skaber relationer på kryds og tværs.

"Mange mødregrupper ses jo stadig flere år efter, og det sammenhold kan man også sagtens skabe blandt mænd. Vi mænd har jo også behov for et forum, hvor vi kan tale følelser, snakke om far-rollen eller bare dele alle mulige ting. Det skal bare ikke være et sted, hvor det handler om bitre skilsmisser og fædres kamp for deres børn. Det er ikke det slags far-fællesskab vi vil være," siger Simon Testrup.

"Far i Egedal", der både er for nybagte fædre, kommende fædre og "gamle" fædre, har allerede planlagt det første arrangement.

"Inden sommerferien mødes vi til et foredrag med musiker og sanger Mattias Hundebøll. Derefter vil vi lave en række aktiviteter - det kan være en kanotur, en tur ud i det blå med børnene eller en netværksaften. Mulighederne er mange, og det er også vores håb, at folk kan danne relationer på kryds og tværs, så der kan planlægges en spontan tur på legepladsen eller noget i den stil," siger Simon Testrup.

Det nye far-fællesskab i Egedal dukkede i øvrigt op på lørdagens biludstilling i Egedal Centret, hvor gruppen fik gjort opmærksom på de kommende arrangementer.

Fællesskabet kan findes på Facebook ved at søge på "Far i Egedal". Her kan man også tilmelde sig gruppen.