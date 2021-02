Måtte gå under jorden under krigen: Nu er manden på møllen gået bort

Knud Brandt nåede gennem mange års indsats at give sin store viden om Skenkelsø Mølle videre til yngre generationer.

Egedal - 12. februar 2021 kl. 10:08 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

stenløse 95-årige Knud Brandt fra Ølstykke døde den 6. februar. Han lagde i næsten 50 år et kæmpe arbejde i at holde liv i Skenkelsø Mølle. Her viste han nye generationer, som kun kendte til mel fra supermarkedets hylder, at møllen før i tiden var stedet, hvor lokale bønder fik malet korn til mel.

Rolf Kjær-Hansen, som er leder af Egedal Arkiver og Museum, husker, at han ved sin ansættelse i 1997 blev taget imod af Knud Brandt.

"Knud havde selv fået malet sit mel på Skenkelsø Mølle siden 1950'erne, og han havde kendt K. J. Eriksen, der drev møllen indtil 1973. Det gav ham et unikt kendskab til driften, som han siden med stor entusiasme gav videre til besøgende og frivillige," fortæller han.

Knud Brandt var kendt for at komme på møllen hver dag. Syv dage om ugen susede han frem og tilbage fra hjemmet på Hvedevænget i Ølstykke på sin scooter. Under den store storm i 1999 sørgede han for, at alt på møllen var surret fast og tog op til møllen om natten for at holde vagt.

"Han var en sej gammel landmand, der tog ejerskab. Selv da helbredet ikke længere var det bedste, dukkede han op. Han var møllens nestor og havde sin faste plads for bordenden under møderne med de frivillige," siger Rolf Kjær Hansen.

Møller med en fortid

Han skrev mindeordet om Knud Brandt. Og her blev det slået fast, hvor stor en betydning Knud Brandt - og hans kone Ellen - havde for at Skenkelsø Mølle blev bevaret som et kommunalt kulturhistorisk museum og vartegn i Egedal Kommune.

Men historien om Knud Brandt rummer også et kapitel, der igennem hans liv ikke blev fortalt ret meget om. Nemlig at han under krigen gik ind modstandsarbejdet.

Hans barnebarn Zarah Dyrløv satte en dødsannonce i avisen, hvor hun dels kaldte sin farfar for "det fineste moralske kompas", dels afslørede at han i den sidste tid af 2. Verdenskrig gik under navnet Kurt Bramsen.

"Han var en beskeden mand, der kun fortalte brudstykker om sit liv," fortæller Zarah Dyrløv.

Da hendes farfar blev indlagt på hospitalet i efteråret, fik de sig en snak, da hun sammenlignede corona-krisen med den undtagelsestilstand, han havde oplevet under krigen.

"Det må også have været underligt for jer under krigen, for I vidste jo ikke, om det nogensinde endte. Hvad lavede i egentlig?" spurgte hun.

"Og så fortalte han, at han som 17-årig havde mødt en tidligere lærer, der trak ham med ind i arbejdet med at trykke illegale blade. Han kom og gik til hånde i trykkeriet, som lå på et loft i Ringsted. En dag blev lederen af trykkeriet taget af tyskerne, og da de tilbageblevne ikke vidste, om han i sit fangenskab ville komme til at afsløre noget, gik min farfar under jorden med anden identitet," siger hun.

Det blev til seks måneders arbejde på en gård, hvilket var hjemmebane for Knud Brandt, der havde tjent på en gård, siden han gik ud af 7. klasse.

"På gården arbejdede en anden mand, som min farfar ikke syntes var meget bevendt. Senere fandt han ud af, at det var en politimand, der også var gået under jorden," siger Zarah Dyrløv.

Tavs om krigen

Når hun i dødsannoncen beskriver sin afdøde farfar som det fineste moralske kompas, skyldes det en historie, han også fortalte hende her i efteråret.

"Den handlede om en pige, som han kendte, og som var kommet i lag med tyskerne, fordi hendes familie var så ludfattig, at hun på den måde kunne bidrage til at forsørge de mange søskende. Han brød sig ikke om at se, hvordan hun blev behandlet, da krigen sluttede."

Zarah Dyrløv fik først indblik i, hvad hendes farfar havde oplevet i krigens tid, kort før hans død.

"Jeg er ikke en gang sikker på, at min farmor har vidst det. Hun var vokset op i Liseleje og Gilleleje, og deroppe vidste hele lokalmiljøet, hvem der sejlede jøderne til Sverige. Det fortalte hun om, men hun nævnte aldrig, at farfar havde spillet en rolle. "

Efter krigen vendte Knud Brandt tilbage til sit normale liv. Han kom på højskole og landbrugsskole, og blev bl.a. bestyrer på Gislinge Gods, inden han fik sin egen gård i Sperrestrup. I den alder, hvor de fleste går på pension, tog han en tjans som pedel på kommuneskolen.

"Han havde altid trang til at lære nyt," fortæller barnebarnet.

Møllen var vigtigst

Også den frivillige på Skenkelsø Mølle, Anne Marie Dam, kom tættere på Knud Brandt i hans sidste tid.

"Han var usædvanligt givende og meget historisk interesseret, hvad jeg også er, og han kunne lære mig mange ting. Det var i høj grad hans fortjeneste, at Skenkelsø Mølle blev et så populært sted at være," siger hun.

Da han blev syg, begyndte hun at komme på besøg hos ham en gang om ugen.

"Og så kommer man jo til at snakke om en masse andet end arbejdet på møllen, bl.a. har han talt om, at han under krigen blev sendt rundt i Ringsted med papirer og ting og sager. Jeg tror faktisk, at vi begyndte at tale om krigen i forbindelse med, at jeg mistede min far, som var hans jævnaldrende. Der sker jo noget, når man mister," siger hun og fortsætter:

"Han var åndsfrisk og skarp, og vi kunne godt have meningsudvekslinger om ting og sager, men det vigtigste var møllen. Så sent som den sidste gang, jeg var der i ugen op til hans død, var han bekymret for møllen, mens han overhovedet ikke var bekymret for sig selv. Møllen var hans liv, især efter at han mistede sin kone," siger Anne Marie Dam.

Den 95-årige mand døde i sit hjem, som han havde ønsket. Barnebarnet siger:

"Han var meget syg til sidst, men han ville dø i sin rede, og det kom han til."