Susanne Madsen, i midten, driver butikken sammen med søster Tina Rasmussen, der var i butikken i Værløse da Helen Kuhre og Peter Darum kiggede ind. Foto: fdue.

Send til din ven. X Artiklen: Månedens Butik: Som søstre vi dele... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Månedens Butik: Som søstre vi dele...

Susanne og Tina driver sammen Butik Charlotte i Egedal og Værløse

Egedal - 08. december 2020 kl. 08:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

To kunder var i gang med at blive ekspederet, og telefonen kimede flittigt, da Butik Charlotte mandag eftermiddag pludselig fik et uventet besøg.

Jo, der er travlhed i butikken i Egedal Centret, der drives sammen af søstrene Susanne Madsen og Tina Rasmussen. Men travlheden, der ikke er mindre af at de også har en butik på Værløse Bymidte, måtte for et øjeblik lige sættes til side.

For de uventede gæster, der pludselig brasede ind, var Helen Kuhre fra Danske Bank og Peter Darum fra Lokalavisen Egedal.

Anledningen var selvfølgelig, at Butik Charlotte skulle hædres, for at være Månedens Butik i november.

Begge køn For at der er travlt med kunder, kunne nemlig meget nemt have noget at gøre med at butikken er populær. Det tyder det i hvert fald på, ud fra de indstillinger fra læserne, som Helen Kuhre læste op for en tydeligt overrasket Susanne Madsen.

"For november måned har vi kigget tilbage og set på hele årets nomineringer, og hvem der flere gange har været helt tæt på at vinde. Og her er I, i Butik Charlotte, umulige at overset uanset årstiden", sagde Helen Kuhre, og slog fast at nomineringerne viser, at butikken er populær hos begge køn:

"Når jeg skal købe gave til fruen, er de altid meget hjælpsomme og gaven skal aldrig byttes", lød en af indstillingerne.

"Søde piger og personale, der altid giver et godt og ærligt råd", lød en anden.

"God atmosfære", "lækker butik" og "fantastisk service" var også blandt superlativerne til butikken.

Skabt nærvær Helen Kuhre fremhævede, at de to søstre Tina og Susanne har skabt et nærvær i butikkerne og på webshoppen.

De har holdt til i Egedal Centret siden 2011 og på Værløse Bymidte siden 2015.

"I har klaret Covid 19-krisen flot, og uanset restriktioner eller smittetal så er I her lokalt med jeres nærvær, varme og hjælpsomhed. Det er værdsat", sagde Helen Kuhre, inden hun overrakte blomster og diplom, og slog fast at Butik Charlotte nu er med i opløbet om at blive årets butik i Egedal.

Som regel to af gangen Susanne Madsen lyttede glad til de mange pæne ord, og havde selv svært ved selv at sætte ord på hvordan det var sådan at blive hædret:

"Jeg blev virkelig overrasket, for jeg havde ikke holdt så meget øje med afstemningen denne gang. Men jeg er da utroligt glad og stolt", slog hun fast.

Som nævnt driver hun butikken sammen med søster Tina. Men rent undtagelsesvis var de ikke i butikken samtidig.

"Vi plejer at være på skift i de to butikker, og to af gangen. Men der var noget sygdom i Værløse, så Tina måtte være der i dag", sagde hun - og skyndte sig tilbage til kunderne.