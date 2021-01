Se billedserie Til lykke til Center Pølser. Helen Kuhre og Peter Darum indspillede en lille video-hilsen til Lars Bo Hansen, der bagefter blev meget glad for hæderen. Foto: fdue.

Månedens Butik: Populær pølsemand fik en video-hilsen

Centerpølser har midlertidigt lukket. Men skal selvfølgelig hædres alligevel

"Livets pølse er speget", sang Shu-Bi-Dua engang. Det gamle hit virkede lidt aktuelt mandag middag, da Månedens Butik for december 2020 skulle kåres i Egedal Centret.

For vejret var koldt og regnfuldt, og modtageren af prisen var ikke lige hjemme. Tilsammen kunne det jo godt virke lidt "speget", men når nu læserne så tydeligt har ønsket, at Centerpølser skulle være Månedens Butik for december 2020, så måtte hæderen jo bare uddeles på anden vis.

Så Helen Kuhre fra Danske Bank og Peter Darum fra Lokalavisen Egedal lavede på stedet en lille video-hilsen til indehaveren, Lars Bo Hansen. I form af en tale af Helen Kuhre, der begrunder hvorfor den populære pølsemand skulle have den sidste Månedens Butik-titel.

I video-talen, der er lagt på Lokalavisens Facebook-side, fremhæver Helen Kuhre blandt andet, at Centerpølser har været nomineret flere gange. Samt at Lars Bo Hansen var "en af de populære drenge i skolen".

"Et lyspunkt" "Og det er han da vist fortsat. Jeg må dog også afsløre, at en hel del af stemmerne kommer fra det mandlige publikum - så mon kønsfordelingen i vognen er den samme som i folkeskolen? Uanset dette, så er du en populær mand, Lars", sagde filialchefen, og fortsatte:

"Lars, hvis man skal have succes med noget, skal man brænde for det, og det gør du. Du gør "restaurant fodkoldt", "trinbrættet" eller skal vi kalde det "Lars' foderbræt" til et lyspunkt i centret. Så uanset mørke, kulde og Covid-19-restriktioner, så lyser Centerpølser op i Egedal Centret hele året rundt og tiltrækker sig tilfredse kunder fra nær og fjern."

"Husker hunden" I talen nævnte Helen Kuhre også de mange rosende ord, som læserne har givet Centerpølser med på vejen.

Blandt andet med ord som "bedste betjening og bøfsandwich", "han husker også hunden" og "Centerpølser forever".

Med de ord slog Helen Kuhre fast, at Centerpølser er Månedens Butik, og har dermed vundet buket, diplom og retten til at være med i opløbet om Årets Butik, med en præmie på 10.000 kroner på højkant.

Lars Bo Hansen kan hente diplom og blomster i Danske Bank, lod Helen Kuhre forstå.

"Utroligt glad" Lokalavisen kontaktede efterfølgende ejeren og overbragte ham den gode nyhed. Ved samme lejlighed blev talen læst op i telefonen.

"Det er jo fantastisk. Det er jeg da utroligt glad og pissestolt over", sagde en tydeligt begejstret Lars Bo Hansen.

"Det tyder jo på, at jeg har mange glade kunder, og det er jo dejlit."

Centerpølser er blandt de butikker, der har lov til at holde åbent for tiden. Men Lars Bo Hansen valgte alligevel fornyligt at lukke forretningen midlertidigt.

"Der er for få mennesker i centret under Corona-restriktionerne til at det kan løbe rundt. Så jeg tænker, at jeg åbner Centerpølser igen, når de andre åbner", siger han.

Så det er selvfølgelig strenge tider for både ham og alle andre butikker for tiden.

"Men så er det da et stort plaster på såret at få sådan en pris", konstaterer pølsemanden glad.

Lars Bo Hansen overtog Centerpølser for fire år siden efter sin mor. Butikken kunne sidste år fejre 20 års jubilæum.