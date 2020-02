Lysinstallationer til Ølstykke

Kommunen oplyser, at lys- installationen placeres på torvet, for at skabe en bedre sammenhæng mellem stationen og Rådhus Alle og samtidig installeres der farvede filtre i de eksisterende lamper på gangbroen over banen og lysstofrør under den runde bænk for enden af Rådhus Alle.