Lysende dyr skal gøre cykelturen sjov og sikker

Først fik cyklisterne en supercykelsti. Nu får de så en »superzoosti«, som skal gøre det både sjovere og mere sikkert at cykle til og fra skole. I to områder på cykelstien, der løber langs med S-banen mellem Veksø og Stenløse, vil der blive opstillet i alt ni store skulpturer af forskellige dyr som elefant, zebra og sommerfugl med en højde på helt op til 2,2 meter, skriver Egedal Kommune i en pressemeddelelse ifølge Frederiksborg Amts Avis.

Dyrene er udført i corten og har indbyggede LED lys, der vil lave et kort lysshow, når en cyklist med en chip på cykelhjelmen kommer forbi. Der er op til seks forskellige lysshows man kan vælge imellem via en hjemmeside.

- De lysende dyr er ikke bare en sjov gimmick, men et reelt tiltag til at få flere børn til at cykle og til at bruge cykelhjelm. Med smart teknologi kan vi opmuntre folk til nye vaner på en sjov måde. Og det fungerer bedre end formaninger - både for børn og voksne, siger Bo Vesth, der er formand for Egedal Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.