Lys gav liv i byen

Der var mere liv i Ølstykke Stationsby end en almindelig torsdag aften, da Egedal Kommune havde inviteret til officiel afsløring af Jakob Kvists kunstværk Dichroic Sphere den 5. marts klokken 20.30.

40-50 mennesker var mødt op for at se nærmere på den flerfarvede, lysende glaskube og en flerfarvet lyseffekt ved den runde bænk for enden af Rådhus Alle ved Ølstykke Station. Senere følger også en tredje lyseffekt på gangbroen over banen.