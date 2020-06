Lukket med nøgle til fremtiden

Og det blev der på tre sange med særlig Toftehøjskoletekst til de to, hvoraf den ene var »Om lidt bli'r her stille«.

Kai Kongsgaard havde fået lavet en stor nøgle til at låse skolen med, og med 45 nye børn om året i de over 50 skoleår, havde han regnet ud, at i alt 2400 børn og unge har haft deres skoletid på Toftehøjskolen, hvor de fleste har gået i 10 år.

- Jeg ved, I har været rigtigt glade for at være her og har haft nogle gode lærere og pædagoger, og hvis væggene her kunne fortælle historier, ville de fortælle om mange gode oplevelser, sagde han blandt andet, inden han strøg flaget og låsede døren med den store nøgle, som han vil tage med til Søhøjskolen.