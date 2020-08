Selv om genbrugsbutikken (billedet ) var populær, så lukkede den i 2017, og nu bliver gården udlagt til erhverv. Foto: Allan Nørregaard

Lukket genbrugsbutik udlægges til erhverv

Egedal - 30. august 2020

Byrådet vedtog på deres møde onsdag at ændre i lokalplanen, så Hassellunden 2A i Smørumnedre bliver en del af det tilstødende erhvervsområde.

Hassellunden ligger vest for Smørum Genbrugsstation i den sydlige del af Smørumnedre. På ejendommen ligger gården Egelund, som også kaldes »den gule gård«, og den blev i 2015-2017 brugt som genbrugsbutik som del af et forsøgsprojekt sammen med Vestforbrændingen, fremgår det af byrådsreferatet.

Gården har stået tom siden 2017 og trænger til en kærlig hånd, hvis den skal bruges, og kommunen har ingen planer med gården.

Under behandlingen i byrådet kom Niels Lindhardt Johansen (K) med et ændringsforslag, som gik ud på, at han ville have et større område udlagt til erhverv, fordi man så vil kunne sælge et større område samlet og dermed muligvis få en bedre pris.

Det ville betyde, at spejderne, som bor ved siden af, skulle flytte et andet sted hen.

Niels Lindhardt Johansen, Lokallisten Ny Egedal og SF stemte for, at sagen skulle udsættes, og administrationen skulle fremlægge en sag, hvor muligheden for at omfatte et større område til erhverv blev belyst. Ændringsforslaget faldt.

Bendt Tranekjær Rasmussen, Liberal Alliance, sagde under debatten i byrådet:

- I kan jo ikke bare sælge spejderne.

Dermed bliver der lavet et forslag til ændring af lokalplanen for grunden med den gamle genbrugsbutik, men ikke for de tilstødende grunde. Spejderne bliver ikke solgt, de bliver, hvor de er.