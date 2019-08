Et enigt byråd har valgt at åbne mulighed for, at Toftehøjskolen (billedet) og Søagerskolen kan lejes ud, når eleverne er væk. Foto: Annemette Jensen

Lukkede skoler kan alligevel lejes ud

Det besluttede et enigt byråd onsdag aften. I Planudvalget gik S ellers ind for administrationens forslag om ikke at give mulighed for at leje de tomme skoler ud til eksempelvis private skoler, daginstitutioner og lignende, men det stemte et flertal bestående af V, K og løsgænger Ulrik John Nielsen imod. Samtidig kom de til at stemme imod at lade hjemmeplejen i Smørum bo midlertidigt til leje på Søagerskolen, så i Økonomiudvalget havde borgmester Karsten Søndergaard (V) stillet et ændringsforslag, så det bliver muligt at leje skolerne ud, og lade hjemmeplejen være på Søagerskolen - men kun indtil eleverne flytter