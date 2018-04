Se billedserie Beboere på Københavnsvej i Ølstykke arrangerer loppemarked søndag den 27. maj på en parkeringsplads, i indkørsler og på en gårdsplads for at styrke fællesskabet, men folk udefra er også velkomne. Fra venstre er det Gitte Barslund, Signe Ryberg og Karin Iwersen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Loppemarked styrker naboskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Loppemarked styrker naboskab

Egedal - 30. april 2018 kl. 05:02 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har stor værdi at kende sine naboer og genboer. Derfor arrangerer beboere på Københavnsvej i Ølstykke loppemarked søndag den 27. maj for at komme tættere på hinanden, og alle er velkomne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Bag arrangementet står blandt andre Signe Ryberg, Gitte Barslund og Karin Iwersen, og det er andet år i træk, at loppemarkedet finder sted på en lånt privat parkeringsplads, i indkørsler og på gårdspladser uden at forstyrre trafikken.

- Det er rigtig hyggeligt med loppemarkedet, og sidste år var vi helt høje bagefter. Det giver en tryghed og en følelse af at være med i et fællesskab. Så er det lettere at sige hej, når man møder hinanden i Netto, forklarer Signe Ryberg, der for syv år siden sammen med sin mand flyttede ind i den gamle smedje på Københavnsvej, hvor de nu bor med deres lille søn på knap tre år.

- Ja, det betyder, at man bedre kan gå ind til hinanden og spørge om hjælp, fordi man kender hinanden, fortæller Gitte Barslund, som nævner, at det var uvurderligt, da hun og manden havde haft indbrud i deres hus, at naboerne kiggede forbi og hjalp dem med at dulme nerverne.

Sidste år var der 20 tilmeldte stande til loppemarkedet. The Mobile Coffee Shop, der plejer at stå på Egedal Station, var parkeret på familien Rybergs gårdsplads, så alle kunne købe sig en kop kaffe, og kaffevognens to ejere Maj-Britt og Helle Phillipsen kommer igen i år.

- Der er allerede 18 tilmeldte stande, så det ser ud til, at vi bliver større i år, fortæller Signe Ryberg, som tilføjer, at det indtil videre især er folk, der ikke bor på vejen, som har lagt billet ind på de gratis stande, men at de regner med, at områdets beboere melder sig til på falderebet.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag den 30. april 2018.