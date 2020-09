Lone Jacobsen fra Ølstykke stillede fredag op i DR?s »Alle mod 1« med Joakim Ingversen og Mads Steffensen som værter. Foto: Agnete Schlichtkrull, DR

Lone fra Ølstykke tabte til Danmark

Egedal - 27. september 2020 kl. 11:33 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

49-årige Lone Jacobsen fra Ølstykke tabte til resten af nationen, da hun fredag aften deltog i DR-programmet »Alle mod 1«.

I programmet stiller en deltager op imod alle de danskere, der har downloadet DR's App og undervejs gætter på resultatet i de seks forskellige konkurrencer op til den endelige finale.

For hvert rigtigt gæt i de seks spørgsmål er der penge til enten deltageren eller Danmark, og i den afgørende finale spilles der om, hvorvidt deltageren skal have de penge, der er samlet, eller om en heldig seer skal have det beløb, Danmark har skrabet sammen.

I konkurrencen i fredags skulle Lone og seerne gætte, hvor mange lys en eliteskytte kunne nå at slukke med skud på et minut, hvor mange krukker en speedwaykører kunne vælte med en lang kæp på motorcyklen, hvor mange mennesker, der kunne klatre rundt om undersiden af et bord uden at røre gulvet, hvor mange vandmeloner tre bodybuildere og brødrene Peter og Anders Lund Madsen kunne kvase med deres lårmuskler, og endelig hvor meget ørevoks, der kunne samles ind fra en række forskellige mennesker.

I finalen skulle der smeltes 20 aluminiumsdåser, og da den sidste var smeltet, røg programvært Mads Steffensens medvært Joakim Ingversen som sædvanlig i vandet ved DR-byen.

Undervejs kunne Lone få hjælp tre gange af henholdsvis et par veninder, brødrene Madsen og endelig sin hjemby Ølstykke.

Hjælpen fra Ølstykke gemte hun til sidst, hvor hun skulle gætte, hvor lang tid det ville tage at smelte dåserne. Svaret fra Ølstykke var faktisk tættere på end Danmarks, og det fik også Lone til at justere sit eget svar ned, men desværre for hende ikke nok til at vinde de 37.000 kroner, som hun havde samlet sammen. I stedet gik Danmarks 63.000 til en heldig kvinde fra Hedensted.

På DRTV kan interesserede se eller gense hele programmet med den seje slagtermester fra Ølstykke, der også dyrker avanceret forhindringsløb OCR og er tidligere konkurrencerytter og sportsdykker.