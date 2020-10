Niels Lindhardt Johansen (K) har fået skrevet ind i lokalplanen for Liselund, at den røde port skal bevares på ejendommen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Lokalplan baner vejen for salget af Liselund

Egedal - 29. oktober 2020 kl. 12:00 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Et enigt byråd vedtog onsdag aften lokalplan 60 for Liselund i Ganløse med enkelte ændringer, så nedrivning af udhuse kan ske efter udstykning, det østlige parkeringsareal ikke må placeres mere end to meter fra fremtidigt skel, det levende hegn mod Grønningen skal indeholde en række opstammede træer af mellem- til storkornet art og at Ganløse Bibliotek nævnes i afsnittet om områdets udvikling og eksisterende forhold.

På foranledning af Niels Lindhardt Johansen (K) godkendte byrådet lige som Planudvalget, at mildne et punkt om, at der ikke må opsættes solenergianlæg eller andre tekniske anlæg på bygninger og arealer til, at det ikke må ske uden byrådets tilladelse.

Desuden fik han tilføjet, at den røde port skal bevares på ejendommen.

I Planudvalget fik han dog ikke medhold i at ønske om at fjerne ordet nedrives i en formulering om, at den bevaringsværdige hovedbygning ikke må »nedrives, ombygges eller på anden vis ændres uden byrådets tilladelse«, for det stemte kun han og Ulrik John Nielsen (L) for og han genfremsatte ikke forslaget i byrådet.

På byrådsmødet konstaterede formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S), at lokalplan er meget åben.

- Der er så mange forskellige muligheder for anvendelsen af huset, fastslog han.

Han oplyste, at der er kommet otte høringsssvar, hvoraf de syv er fra foreninger og borgere.

- Dem har vi læst grundigt og taget med, og flere ting er kommet med i lokalplanforslaget, sagde han.

Det helt store spørgsmål om, hvorvidt hovedbygningen kan blive udstykket særskilt, så Ganløse Bylaug kan få mulighed for at købe det og bruge det til medborger- og foreningshus er dog udskudt til byrådets kommende sag om udbudsstrategi for ejendommen.