Lokallistens bestyrelse er klar til kommunalvalget

»Lokallisten Ny Egedal har en klar vision om, at reel borgerinddragelse i Egedal Kommune kan og skal styrkes. Lokallisten har tillid til at Egedals borgere kan tage ansvar for både sig selv, fællesskabet og naturen. Lokalpolitik skal tage afsæt i lokale forhold og inddrage borgerne mest muligt i de beslutninger, der direkte vedrører dem selv.«, skriver Lokallisten Ny Egedal.

Interesserede kan støtte Lokallisten ved at tegne et medlemskab via hjemmesiden https://lokallistennyegedal.dk/. Der er også mulighed for at give et sponsorat, fremgår det. Egedals borgere har også mulighed for at få indflydelse på listens politik ved at deltage i arbejdet frem mod og efter KV2021.