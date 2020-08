Lokallisten Ny Egedal søgte fodfæste

Helle Nielsen præsenterede grundig research, og borgmester Karsten Søndergaard (V) sagde på flere forskellige måder, at hun skulle »til at runde af«. Da Helle Nielsen igen senere talte langt, rejste borgmesteren sig og sagde:

- Jeg er ked af, at du har foragt for min mødeledelse. Det er noteret.

Helle Nielsen beklagede, hvis hun havde sagt noget forkert, Vicky Holst Rasmussen gav udtryk for, at det burde Helle Nielsen selv kunne se, og Ib Sørensen undskyldte for, at han var faret op.