Se billedserie Lokallisten Ny Egedals nuværende byrådsmedlemmer Bettina Zarp, Niels Lindhardt Johansen og Ulrik John Nielsen blev oprindeligt valgt til byrådet for henholdsvis DF, K og V. Foto: Annemette Jensen

Lokallisten Ny Egedal er største joker

Egedal - 06. oktober 2021 kl. 05:32 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Når vælgerne i Egedal skal sætte deres kryds på valgdagen den 16. november, så er et af valgets helt store spørgsmål hvor mange, der vil stemme på Lokallisten Ny Egedal.

Der gik ikke mange timer fra vedtagelsen af det nye byråds første budget i oktober 2018, før der var ballade i byrådet. Det begyndte faktisk allerede, da budgettet for 2019-22 skulle vedtages ved andenbehandlingen. Forliget imellem alle partier undtagen SF indeholdt en 10-årig investeringsplan til knap 1,2 milliarder. Den skulle især rette op på skoleområdet, og i samme åndedrag blev det besluttet at lukke to skolematrikler - en i Ølstykke og en i Smørum.

Budgettet blev vedtaget med 19 stemmer imod to. Det var ikke overraskende, at Jens Skov (SF) stemte imod. Det var det til gengæld, at den daværende konservative Niels Lindhardt Johansen stemte imod sin gruppeformand og det forlig, hans parti havde skrevet under på. Hans begrundelse var blandt andet flertallets ønske om at flytte Ganløse Fritids- og Ungdomsklub fra Liselund og bekymring for et fremtidigt salg af biblioteket i Ganløse, hvor han bor.

Stemte for og smidt ud En anden Ganløse-borger Ulrik John Nielsen (V) ville også gerne stemme imod, men da Venstre har en regel om, at man bliver ekskluderet, hvis man ikke stemmer for en budgetaftale med sit parti, så lod han være for at undgå at blive ekskluderet. Men han lagde ikke skjul på, at det havde kostet søvnløse nætter at stemme for at flytte klubben, selv om han faktisk var imod.

- Jeg er valgt i Ganløse, og de har givet mig mine stemmer, og det har været virkelig svært for mig, sagde Ulrik John Nielsen, der fik 480 personlige stemmer.

I byrådssalen glædede Venstres gruppeformand Ole Hovøre sig over Ulrik John Nielsens valg. Han understregede, at det ikke var gruppen, men Venstres landsdækkende regler, der ville betyde eksklusion af Ulrik John Nielsen, hvis han stemte imod.

Glæden var dog kort. Aftenen efter budgetmødet udsendte Venstre pressemeddelelse om, at Venstres byrådsgruppe havde valgt at afbryde samarbejdet med Ulrik John Nielsen, der samtidig var udmeldt af Venstre.

»Arbejdet i byrådsgruppen er baseret på gensidig tillid, loyalitet og samarbejde. Dette klima har det desværre ikke været muligt at opnå med Ulrik John.«, stod der i pressemeddelelsen, der var underskrevet af Ole Hov- øre.

Ulrik John Nielsen var forundret og forstod ikke, at han blev smidt ud, når han havde stemt for budgettet imod sin vilje. Han syntes, det var uklogt af Venstre at ekskludere et medlem, der havde fulgt partidisciplinen og været medlem, siden han var 18 år.

- Jeg bliver selvfølgelig i byrådet og kæmper videre for det, jeg tror på, sagde han, og som sagt så gjort.

I næsten to år forfægtede den selvstændige blomsterhandler sine synspunkter alene som løsgænger, alt imens han »gødede jorden« for at få et nyt politisk ståsted til at gro.

Den 12. august 2020 var han klar med Lokallisten Ny Egedal, der ikke bare talte ham selv, men også to andre byrådsmedlemmer: Bettina Zarp fra DF og Helle Nielsen fra Det Radikale Venstre.

Radikale delt i tre Hos R gav budgetforliget i 2018 nemlig også anledning til splittelse, så Ulrik John Nielsen fik ikke mange timer som den eneste løsgænger i byrådet.

Jacob Loessl havde efter nøje overvejelse vurderet, at han og den radikale gruppe var bedst tjent med, at han trådte ud af gruppen, hvor kommunikationen efter hans mening var dårlig.

Det ærgrede gruppeformanden Rikke Mortensen, der fortalte, at de radikale ikke ville have været en del af budgettet, hvis Jacob Loessl var trådt ud af gruppen en uge før.

På det efterfølgende byrådsmøde, hvor der skulle sættes navn på de to skolematrikler, der skulle lukkes, forsøgte de to radikale at få udskudt beslutningen sammen med SF, Bettina Zarp og Ulrik John Nielsen.

Da det ikke lykkedes, stemte Rikke Mortensen og Helle Nielsen imod at lukke Søagerskolen i Smørum og Toftehøjskolen i Ølstykke. Det samme gjorde Jens Skov (SF), mens Niels Lindhardt Johansen stemte imod at lukke Søagerskolen og for at lukke Toftehøjskolen. Bettina Zarp og Ulrik John Nielsen undlod at stemme.

Rikke Mortensen afviste dog, at de radikale var sprunget fra budgettet, men det gjorde hun og Helle Nielsen i december 2018, da et flertal i byrådet afviste deres forslag om at finansiere en fortsat ordning med hjemmepasning ved at lave et kassetræk på 5-600.000 kroner.

Alliance med SF Knap et par år senere stod Helle Nielsen og Bettina Zarp på hver sin side af Ulrik John Nielsen, da Lokallisten Ny Egedal blev præsenteret, men de bedyrede begge, at ingen af dem smækkede med døren, da de gik fra deres respektive partier.

Men nu søger Rikke Mortensen (R) indflydelse med efter eget udsagn i byrådssalen »politisk modenhed«, mens Lokallisten Ny Egedal har markeret sig imod flertallet flere gange siden den blev stiftet. Ofte sammen med SF, selv om det kunne synes som en umage alliance for de tre lokalliste-medlemmer med en mere borgerlig baggrund.

Knap et år efter stiftelsen af Lokallisten Ny Egedal var det dog slut for Helle Nielsen. I et Facebookopslag i august i år konstaterede hun, at »nogen gange må veje skilles, når parter ikke kan nå hinanden«, og ifølge Ulrik John Nielsen var der tale om en fælles beslutning uden »det store drama«.

Så hverken Helle Nielsen eller Jacob Loessl genopstiller til dette valg.

Lukningen af Liselund fik Ganløse-spejderne til at

demonstrere foran Egedal Rådhus, og Ganløserne

glemmer ikke. Foto: Annemette Jensen



Ganløserne glemmer ikke Få dage efter Helle Nielsens farvel meddelte Niels Lindhardt Johansen, at han skiftede fra de konservative til Lokallisten Ny Egedal, så han står nu som nummer 11 på deres lange sideordnede liste med kandidater fra hele kommunen.

I Ganløse, hvor både Ulrik John Nielsen og Niels Lindhardt Johansen kommer fra, har borgerne været i oprør over flytningen af klubben og spejderne fra Liselund, der blandt andet førte til demonstration foran rådhuset for et par år siden.

Nu har spejderne fået et nyt sted at være, og byrådet har bøjet sig for ønsket fra foreningen Ganløse Foreningshus og givet mulighed for at købe Liselunds hovedhus til medborgerhus, men Ganløse-borgerne glemmer ikke deres egne. For lokalpatrioter betyder det mindre, at den, de stemte på ved sidste valg, er afhopper fra sit parti.

I Ganløse har Socialdemokratiet dog også et godt kort på hånden i spejderlederen Bo Brøndum Pedersen, der også er kendt i Stenløse for sit engagement omkring Stenløse Å.

Men selv om Ganløse godt kan ses som Lokallisten Ny Egedals højborg, så viser kandidatlisten, at den har fat i hele kommunen. Så Liste L kan blive stedet, hvor dem, der ønsker forandring i Egedal Kommune, sætter deres kryds.

Spørgsmålet er så, om Lokallisten Ny Egedal får stemmer nok til, at flertallet også vil give dem indflydelse til at forandre. Det seneste års mange afstemninger med SF og Lokallisten Ny Egedal i opposition til resten af byrådet og den retorik, der er fulgt med uenighederne, har givetvis ikke virket befordrende for lysten til det.

Men Venstre kan komme til at fortryde, at de ikke beholdt Ulrik John Nielsen i deres egne rækker, hvor de havde styr på ham.

Lokallisten Ny Egedal er dog med i det seneste budgetforlig, som SF står udenfor, og det kan måske være et signal om forsonlighed fra begge sider i den kommende byrådsperiode.

Ny dreng i klassen Hvis »den nye dreng i klassen« Johan Hahn fra Ølstykke kommer ind, så kan han godt få svært ved at få lov til at være med i »legen«.

For selv om hans liste hedder Et Samlet Egedal, så har han været i opposition til flertallets beslutninger om skolelukninger.

Han var blandt andet primus motor i at forsøge at starte Ølstykke Privatskole på Spejderengen. Og da privatskolen måtte smide håndklædet i ringen i sommeren 2020, begrundede han det med manglende politisk vilje fra S og V i almindelighed og formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S) og borgmester Karsten Søndergaard (V) i særdeleshed.

I februar i år satte Johan Hahn, der er uddannet økonom, sammen med en anden far spørgsmålstegn ved grundlaget for skolelukningerne i Ølstykke. Det viste sig, at de havde ret i, at der var regnefejl, men det fik ikke byrådsflertallet til at skifte mening om, at lukningen af Toftehøjskolen var det rigtige valg.

Det fik heller ikke Johan Hahn til at holde op med at sætte spørgsmålstegn ved skolelukningerne, og selv om det måske kan få vælgere, der er utilfredse med dem, til at sætte kryds ved Johan Hahn, så er der nok nogle af de nuværende byrådsmedlemmer, der er trætte af at høre om og tale om dem.

I februar i år var der fakkeldemonstration ved

Toftehøjskolen i Ølstykke (billedet), og her i

september demonstrerede idrætsfolk igen for

mere halkapacitet, når de lukkede skoler ikke

kan bruges mere. Foto: Jens Wollesen



Skolelukninger spøger Det kan dog blive svært at undgå i valgkampen, for i Ølstykke har problemerne med at finde alternative lokaler til de foreninger, der ikke kan blive på Toftehøjskolen, givet anledning til demonstrationer både i februar i år og igen her i september.

Og da det nye boligprojekt på Søagerskolen i Smørum blev præsenteret i sommer, troppede demonstranter op for at vise deres modstand imod at bygge i højden.

- Det handler ikke om skolelukninger, ynder SF's Jens Skov at sige, når han prøver at overbevise de andre i byrådet om, at de skal lade være med at sælge Søagerskolen og Toftehøjskolen til boligprojekter og i stedet bruge dem til at løse de problemer, den hurtigt voksende kommune har med stigende børnetal i daginstitutionerne lige nu og i skolerne på længere sigt.

Men det gør det måske stadig for nogle af vælgerne!

