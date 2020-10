:I weekenden kan Egedal-borgerne møde op og blive Coronatestet på Egedal Rådhus lørdag og i Hal 3 i Smørum Idrætscenter søndag. Foto: Lars Wallin

Lokale test i lyset af høje smittetal

Egedal - 22. oktober 2020 kl. 19:17 Af Annemette Ross Jensen

Med 39 bekræftede smittetilfælde de seneste syv dage og en incidens på 90,2 smittede pr. 100.000 indbyggere, ligger Egedal Kommune i den høje ende af skalaen over smittetryk, og i weekenden kommer Region Hovedstadens mobile testcenter da også til Egedal Kommune.

Kommunens kommunikationschef Marianne Roed Jakobsen oplyser, at det ikke er kommunen, der har bedt Region Hovedstaden om at sende det mobile testcenter ud.

- Men sundhedsmyndighederne holder øje og kan se, at vores incidens er høj og bliver ved med at ligge så højt, så derfor har de selv tilbudt det, siger hun.

Ifølge Region Hovedstadens kommunikationsafdeling er det en del af Testcenter Danmarks teststrategi at komme til Egedal Kommune med et mobilt teststed.

»Strategien er at vi kommer rundt i hele regionen og samarbejder med de lokale kommuner om at finde egnede lokaliteter til at sætte et mobilt teststed op. Vi henstiller til, at alle teststeder er indendørs, men det er de lokale kommuner, der finder de egnede lokaliteter.«, oplyser den.

Intet mønster Selv om Egedal Kommune har et højt smittetryk, så kan den dog indtil videre glæde sig over, at smitten har ramt relativt få ældre og Marianne Roed Jakobsen oplyser, at smitten ikke er nået ind på plejecentrene. I stedet er det især kommunens børn og unge, der bliver ramt, men ifølge kommunikationschefen, så kan kommunens Coronastyregruppe ikke se noget mønster eller systematik i smittespredningen bortset fra, at de fleste er blevet smittet ved private sammenkomster. Kommunen kan heller ikke se, at de kulturelle arrangementer, den selv stadig holder, er en smittespreder.

- Vi har ikke haft nogle supersprederarrangementer, siger Marianne Roed Jakobsen. Hun oplyser, at der har været en lille tendens til lidt flere smittede blandt borgere med andet modersmål end dansk, så derfor gør kommunen nu en ekstra indsats for at få endnu bedre oversættelser ud til forældre, der har et andet hovedsprog.

- V tager også fat i vores foreninger og sender en reminder ud til dem, der bruger vores haller, siger hun.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) hæfter sig ved, at smittetrykket i Egedal Kommune i det mindste ligger stabilt, men han har det ikke godt med, at det ligger så højt.

- Jeg synes, det er rigtigt rigtigt ærgerligt, vi er i den situation, ikke bare i Egedal, men i hele landet. Derfor er vi glade for, at Regionen kommer og og laver det testcenter, så vi kan få testet borgerne, siger han.

Mød op med mundbind I weekenden kan borgerne blive testet på Borgertorvet i Egedal Rådhus lørdag den 24. oktober klokken 10-16 eller i Smørum Hallen, Hal 3, på søndag den 25. oktober klokken 10-16.

De skal blot møde op iført mundbind. Testcentrene tager imod borgere og turister, der er fyldt to år uden forudgående tidsbestilling. Der er dog begrænset kapacitet, så sidste podning foretages klokken 15.30 uanset kø, og vil man ikke stå i kø, kan man i stedet booke tid i et af de faste testcentre via regionens hjemmeside.

Borgerne kan i øvrigt altid finde nyeste informationer om både de stationære og de mobile teststeder på denne side: https://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/Adresser%20akutmodtagelser%20og%20klinikker/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx