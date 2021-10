Tirsdag blev Stengårdsskolens lærere og pædagoger fejret. Her ses de foran skolen. Foto: Stengårdsskolen

Lokale lærere hyldet på international lærerdag

Stengårdsskolen i Ølstykke markerer i dag FN's internationale lærerdag ved at fejre de lokale lærere

Egedal - 05. oktober 2021 kl. 14:50 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Tirsdag er FN's internationale lærerdag, hvor lærere verden over bliver anerkendt for deres store arbejde og for den betydning, de har for samfundet.

På Stengårdsskolen i Ølstykke har man tradition for at markere dagen som "Personalets Dag" - en dag, som har et stort fokus hos skolens daglige leder, Kenneth Bargsteen Rosfort.

"Det er vigtigt for os at anerkende det store stykke arbejde alle på skolen gør. På Stengårdsskolen laver vi skole for områdets børn. Her er der plads til alle. Vi tror på dialog, samarbejde, åbenhed og nærvær. Personalet på kommunens skoler gør hver dag en kæmpe forskel for børn og unge i Egedal Kommune - sammen skaber vi verdens bedste hverdag," siger Kenneth Bargsteen Rosfort.