Steen Pontoppidan håber, virksomheden snart kan få lov til at sætte produktionen i gear og dermed levere op til 30 tons tørret canabis. Foto: Anne Lønstrup

Lokal virksomhed vil procucere cannabis til lægemidler

Canna Therapeutic har netop købt en farm på Fyn for at kunne dyrke flere cannabis-planter, som kan bruges i forskningen i cannabis som lægemiddel

Egedal - 17. marts 2021 kl. 09:12 Af Anne Lønstrup

Det kan virke paradoksalt, at direktøren for det hele ikke har adgang til råvaren bag det hele.

Men sådan er det for CEO i Canna Therapeutic, Steen Pontoppidan. Han viser gerne rundt på virksomhedens laboratorier, men han kan ikke vise de cannabis-planter, som er kernen i Canna Therapeutic. For end ikke han har adgang til de topsikrede lokaler, hvor cannabisplanterne dyrkes under meget strenge krav til lys, temperatur, fugtighed og C02.

På virksomhedens adresse i Stenløse står cannabis-planterne med rødderne i vand i indendørs aflukkede kabiner og under minutiøs overvågning. Stoffet anses for narkotika, og der er et stort illegalt marked for cannabis, så planten vokser under store sikkerhedsforanstaltninger.

"Vi dyrker cannabisplanterne i kontrollerede kabiner, som gør, at vi kan opnå en ensartet kvalitet meget bedre, end man ville kunne i et drivhus. Vi har styr på hver eneste stikling, lige fra den begyndte at vokse som et lille frø, og hvert kvartal indrapporterer vi data om planternes vækst til Lægemiddelstyrelsen, " siger Steen Pontoppidan.

Som mange andre virksomhedsejere er han på grund af covid-19 sat i den situation, at hans planer for udviklingen af virksomheden er sat lidt på stand by. Normalt er der 18 medarbejdere, lige nu arbejder en del af dem hjemme.

Det er ambitionen, at Canna Therapeutic skal kunne levere de første cannabis-planter til produktion i slutningen af 2021. Virksomheden har netop købt sig til et produktionssted mere på en farm på Fyn, og på sigt er det målet at komme op på en årlig produktion på 30 tons.

"Men det at dyrke cannabis er én ting, for vi arbejder samtidig på at finde anvendelse for medicinsk cannabis. Derfor samarbejder vi bl.a. med Syddansk Universitet og med Danmarks Farmaceutiske Højskole, så vi får opbygget kompetence i forhold til, hvilke lægemidler man kan fremstille baseret på cannabis-planten," siger Steen Pontoppidan.

Han indgik sidste år en aftale med det israelske selskab CannDoc, som udover at have et nyttigt kendskab til det internationale marked for medicinsk cannabis, har sagt ja til at aftage op til 30 ton tørret cannabis fra Canna Therapeutic.

"Desværre kom covid-19 på tværs og har forsinket vores arbejde med at finde udenlandske investorer. Det er vanskeligt for os at få lån fra bankerne, dels fordi der stadig eksisterer et stigma omkring cannabis, dels fordi vi er en relativ ny virksomhed," siger Steen Pontoppidan.

Faglig udfordring Virksomheden blev sat i søen i 2016 og flyttede i slutningen af 2017 ind på sin nuværende adresse.

Året efter trådte en ny forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Den giver læger mulighed for at udskrive cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark. Formålet med forsøgsordningen er, at patienter, der ikke har haft gavn af godkendt medicin, lovligt kan afprøve behandling med medicinsk cannabis.

For Steen Pontoppidan gav det afsæt for at opbygge sin virksomhed, at der nu i en fire-årig forsøgsperiode blev givet tilladelse til at fremstille cannabisprodukter til brug for medicinsk behandling.

"Jeg kommer fra biotech-branchen og har tidligere drevet en laboratorieservice, som udbød analyser og rådgivning. Lidt tilfældigt fik vi til opgave at analysere noget hamp, som var vokset på marken. Det var en faglig udfordring, som fik mig til at se, at der var et upcoming marked. Da forsøgsordningen med medicinsk cannabis skulle til at starte, indsendte vi en ansøgning om at måtte dyrke cannabisplanter med henblik på at producere lægemidler, og i januar 2019 kom tilladelsen til at gå i gang," siger Steen Pontoppidan.

Bruges til smertedækning Ifølge direktøren er Canna Therapeutic stadig i gang med at afsøge muligheder i forhold til, hvilke lægemidler cannabis-planterne skal indgå i. Derfor producerer Canna Therapeutic stadig kun cannabis til destruktion.

"Målet er, at vores produkt bliver udleveret på apoteket som et registreret lægemiddel, der f.eks. vil kunne anvendes til smertedækning ved behandling med kemoterapi," siger Steen Pontoppidan.

Foreløbig er cannabis legaliseret som lægemiddel, og det er en politisk beslutning, om forsøgsordningen skal forlænges, men det forventer han, at den bliver:

"Jeg tror, at man vil skærpe kravene til produktionen, så det kan gøres permanent, at der må produceres cannabis til lægemidler i Danmark. Vi er her på stedet i gang med at lave en produktion, der skal vise, at vi kan dyrke planten til brug for lægemidler," siger Steen Pontoppidan, der peger på, at legaliseringen vil komme til Danmark i takt med, at den vinder frem i resten af verden.

Håbet er, at aftalen med den israelske partner vil blåstemple Canna Therapeutic, så produktionen kan sættes i gear og den årligt kan komme op på de 30 tons, som aftalen indeholder.