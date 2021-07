Se billedserie "Jeg synes jo ikke, at det er så længe siden jeg, som 27-årig, startede op som selvstændig bare med mig og min varevogn," lyder det fra Flemming Franck.Pressefotos Foto: Flemming Schiller

Lokal tømrer har 30 års jubilæum: "Svært at forstå, hvor årene er blevet af"

Fra byggeriet af Tove Ditlevsens Gård på Vesterbro til om- og tilbygninger af skoler og daginstitutioner. Nu runder Flemming Franck et skarpt hjørne med sit tømrerfirma fra Ganløse

Det lokale tømrerfirma Flemming Franck A/S fra Ganløse kan søndag den 1. august fejre 30-års jubilæum, og at tiden er fløjet afsted, kan tømrermester Flemming Franck skrive under på.

"Det er svært at forstå, hvor årene er blevet af, men sådan føles nok for de fleste", siger Flemming Franck, der allerede som 19-årig blev uddannet som tømrer.

"Jeg synes jo ikke, at det er så længe siden jeg, som 27-årig, startede op som selvstændig bare med mig og min varevogn. Men efter nogen tid, fik jeg luft i budgettet til at ansætte en lærling, og så er det gået slag i slag derfra," siger Flemming Franck.

Håndværk føres videre I dag har tømrerfirmaet 25 ansatte, herunder svende, lærlinge og kontormedarbejdere. Især uddannelsen af kommende tømrere er noget, der ligger Flemming meget på sinde.

"Jeg har altid flere lærlinge ansat, da jeg ser det som et privilegie, at få lov til at være med til at videreføre de stolte håndværkstraditioner. Og med en fremtid, hvor håndværkere kan blive en mangelvare, tager jeg mit ansvar alvorligt. Selvom man skal holde mange bolde i luften, når man ikke går på kompromis med kvaliteten af det arbejde, man udfører, skal der også være plads til at lære. Al begyndelse er svær, men vi har det godt med hinanden i firmaet, medarbejderne har det godt og sjovt med hinanden, og det er vigtigt for mig, at mine ansatte har lyst til at møde på arbejde om morgenen," siger han.

Arbejdsopgaverne i firmaet er mange, lige fra store entrepriser som eksempelvis byggeriet Tove Ditlevsens Gård på Vesterbro, som man færdiggjorde for nylig, over renovering af skoler og institutioner for kommuner, til om- og tilbygninger, mindre reparationer og vedligeholdelse for private.

"Det er vigtigt for mig at pointere, at alle kunder er lige vigtige for os, og vi nyder den store variation i arbejdet, vi oplever i vores dagligdag", siger Flemming Franck.