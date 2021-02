Send til din ven. X Artiklen: Lokal erhvervsmand runder skarpt hjørne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal erhvervsmand runder skarpt hjørne

Siden Internettets start i midten af 90'erne har familiefirmaet EuroForm A/S fra Smørum hjulpet virksomheder verden over med at optimere deres laserprintere. I spidsen for EuroForm står Kim Niebling, som netop har rundet 60 år

Egedal - 19. februar 2021 kl. 09:45 Kontakt redaktionen

Kim Nieblings printer-eventyr med EuroForm tog for alvor fart, da han i 1993 forlod et job hos den amerikanske IT-gigant HP for at starte sin egen iværksættervirksomhed i Smørum.

Kort tid efter lykkedes det ham at udvikle en banebrydende 'flash-hukommelse' til printere, som dermed kunne opdateres med nye skrifttyper, hvilket ikke var en mulighed dengang. Produktet blev anvendt af globale virksomheder som SAS, Lufthansa, Deutsche Bank, Boeing og Vodafone. I 1994 solgte Kim Niebling produktet til HP for et større millionbeløb.

Sideløbende med udviklingen af sit eget firma i Riskær i Smørum har Kim Niebling spillet en markant rolle i den lokale erhvervsudvikling. Blandt andet var han en aktiv formand i det hedengangne Egedal Erhvervsråd, formand for Ledøje-Smørum Erhvervsforening samt medlem af Egedal Forretningsudvalg.

Den lokale forankring har altid ligget Kim Niebling og EuroForm A/S meget på sinde, og virksomheden har blandt andet sponsoreret Egedals lokale golfhåb, Nanna Koerstz Madsen, i hendes bestræbelser på at bryde igennem i verdenstoppen.

I øjeblikket er Kim Niebling ved at omforme kontorlokalerne på Riskær i Smørum til fem attraktive rækkehuse.

pressemeddelelse