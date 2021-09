Liv i centeret: Onkel Reje-besøg og flagdag

I sidste uge strømmede folk til "Open by Night" i Egedal Centret, og nu er det lokale indkøbscenter klar med nye arrangementer.

På lørdag den 4. september fra klokken 11.00 til 11.35 kommer den kendte Ramasjang-figur Onkel Rejse forbi og underholder med sit show, der i bedste Onkel Reje-stil handler om sjov og ballade. Det går med garanti ikke stille for sig, når han fyrer den af med eksplosioner, trylleri, drilleri og højt humør. Og mon ikke, at han også giver sit velkendte nummer om det han absolut ikke kan lide, nemlig at gå i bad.

Arrangementet bliver i øvrigt krydret med ballondyr, ansigtsmaling og slikposer fra Kvickly.

Dagen efter, søndag den 5. september, er der søndagsåbent fra klokken 10.00 til 15.00. Det er samtidig også den landsækkende "flagdag", hvor Danmarks veteraner hyldes. Her vil der også være taler fra Lars Falk Hansen, formand for Veteran Café Egedal samt fra Egedal-borgmester Karsten Søndergaard. Musikken vil også spille i centeret denne dag. Således spiller bandet Frankie Sixfinger & The Offenders fra Danmark spille klokken 12.00, og klokken 13.15 optræder bandet "Tullamore lads" fra Sverige.