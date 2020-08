Litteratur og natur forenes

2020 er udnævnt til naturens år og året hvor kampagnen »Vores natur« vil gøre danskerne mere nysgerrige på den danske natur, som er lige på den anden side af hækken. Den nationale kampagne er blevet til i et samarbejde mellem landets biblioteker, DR, Friluftsrådet, De Naturhistoriske Museer og Naturstyrelsen, og Egedal Bibliotekerne vil vi gerne inspirere alle til at komme ud og udforske, opleve og tage aktivt del i naturen.

»Formålet med arrangementerne er at skabe opmærksomhed om, hvordan litteratur og natur kan berige hinanden; og hvordan vi kan blive ved med at bevare de rum, som både litteraturen og naturen kan skabe for fordybelse.«, skriver Egedal Bibliotekerne, der har en masse litteratur om naturen og inddrager naturen i forbindelse med for eksempel arrangementer, hvor højtlæsning foregår i naturen eller på steder, som litteraturen handler om.