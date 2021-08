Bo Otterstrøm og Ganløse Foreningshus er ovenud lykkelige for, at det er lykkedes at overbevise politikerne om, at Liselunds hovedhus skal bruges af foreninger. Billedet er fra foreningens arrangement i maj, som over halvdelen af byrådet mødte op til. Foto: Annemette Jensen

Liselunds skæbne op i Planudvalg

Egedal - 10. august 2021 kl. 19:14 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Ganløse-borgere og initiativtagere til foreningen Ganløse Foreningshus venter spændt på, at Planudvalget torsdag skal tage stilling til en nyt forslag om Liselund i hjertet af Ganløse.

I måneder har Ganløse Foreningshus solgt anparter og samlet penge ind i håb om at få lov til at købe hovedhuset på den gamle gård og omdanne det til foreningsformål, og på planudvalgsmødet skal politikerne tage stilling til, om Lokalplan 60 for Liselund skal ændres, så det udelukkende bliver muligt at etablere foreningsformål eller lignende i hovedhuset.

Af sagen fremgår, at det store foreningsengagement, der er udtrykt omkring at anvende hovedhuset til almennyttige aktiviteter til gavn for hele kommunen, har vist, at det ville være en fordel, at hovedhuset fortsat skal fungere til foreningsformål. Men da byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, der gør det muligt at sælge hovedhus og driftbygninger til boliger, erhverv eller andre byformål, kræver det altså en ny lokalplan med enkelte ændringer.

At det nu er en mulighed glæder formanden for Ganløse Foreningshus Bo Otterstrøm.

- Vi er rigtigt rigtigt glade for indstillingen. Vi har bedt om, at det skulle være sådan, så vi er ovenud lykkelige. Når det kun kan bruges som foreningshus betyder det, at vi får mulighed for at købe det til en fair pris og sætte det i stand, siger Bo Otterstrøm.