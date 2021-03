Artiklen: Lidt for godt tilbud: Mand sigtet for hæleri

Lidt for godt tilbud: Mand sigtet for hæleri

En 38-årig mand er tirsdag blevet sigtet for hæleri i forbindelse med en generel efterforskning af tyveri af entreprenørmaskiner. Det oplyser Nordsjællands Politi i et uddrag af døgnrapporten.

På baggrund af en positionsangivelse fra gravemaskinens GPS, rettede en patrulje tirsdag aften klokken 17.43 henvendelse til den 38-årige mand på en adresse i Smørum. Her blev manden sigtet, efter han havde forklaret, at han havde købt maskinen billigt.

Hvert år køber mere end 250.000 danskere hælervare på nettet. Af døgnrapporten fremgår en opfordring til borgere om at være opmærksomme på, at det er kriminelt at købe stjålne genstande, og det er vigtigt at vide, hvem man handler med på nettet.