Lej en stand til Ganløsemarked

Idrættens Venner i Slagslunde-Ganløse er ved at gøre klar til det årlige kræmmermarked ved Ganløse Mølle. I år holdes det i weekenden den 2. og 3. maj, og interesserede kræmmere kan allerede købe stande, der fra i år er blevet seks kvadratmeter større, så de nu er på seks gange seks meter.

»Mange kræmmere har haft ønske om større stande. Der er også mange, der har telte, der er seks gange seks meter. Vi har lyttet og lavet standene større i år.«, skriver arrangørerne i nyhedsbrevet, der oplyser, at det også er en af grundene til, at prisen for en stand er hævet til 750 kroner. Børnestandene koster stadig 100 kroner, og i år bliver de flyttet til området mellem markedsteltet og ned mod klubben, fremgår det.