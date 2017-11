Lea Jensen er meget glad for den anerkendelse, der ligger i at få Lederprisen 2017. Foto: Annemette Jensen

Lederprismodtager lægger vægt på synlighed og dialog

Egedal - 26. november 2017 kl. 05:14 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dette års modtager af Egedal Kommunes Lederpris Lea Jensen lægger vægt på to aspekter i sit frivillige arbejde som formand for Danske Handicaporganisationer, DH Egedal, og Egedal Kommunes Handicapråd.

- DH er en paraplyorganisation for 33 forskellige handicapforeninger. En paraplyorganisation prøver at gøre fælles sag, og det gør, at det virkere stærkere end, hvis hver organisation kæmper for sin egen sag. Det, synes jeg, er lidt vigtigt, for ellers forsvinder vi lidt, siger hun om det ene aspekt.

- Det andet er den dialog, vi til stadighed forsøger at fastholde med Egedal Kommune. Nogle gange er det op ad bakke, så man må blive ved og ved og ved, og sådan en pris gør, at man har lyst til at blive ved, siger Lea Jensen, der blev indstillet til prisen af Marie Louise Allerslev.

60-årige Lea Jensen er gift og har to New Foundlænder-hunde. Hun har boet i Ølstykke siden 1988, og for cirka 20 år siden blev hun ramt af en arvelig sygdom, som har gjort hende synshandicappet. Med dette års lederpris fulgte en buket blomster og statuetten Jubii fra Nordisk Metalkuns, og Lea er meget glad for anerkendelsen.

- Som handicappet vil man godt have, at der bliver sat pris på det frivillige stykke arbejde, men specielt gerne, når det er på lige vilkår med de øvrige, siger hun.