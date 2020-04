Leder af Ølstykke Privatskole glæder sig

- "Rie kommer med solid erfaring med skoleledelse og klare visioner for, hvordan vi sammen med forældre og medarbejdere udvikler en skole med en høj faglighed og glade børn. Erfaren, handlekraftig og dygtig leder med lokalt kendskab er nogle af de nøgleord, der har været vigtige i bestyrelsens valg af skoleleder. Vi glæder os til at byde Rie velkommen og til at fortsætte samarbejdet om opstart og udvikling af Ølstykke Privatskole som et nyt naturligt samlingspunkt, udtaler skolebestyrelseformand Johan-Benjamin Hahn i en pressemeddelelse, og den nye skoleleder glæder sig.

- Jeg ser frem til sammen med forældre, medarbejdere og elever at skabe en lokalt forankret skole med et stærkt fællesskab og solide værdier. For mig er det helt centralt at sikre, at skoledagen rummer tid til den enkelte elev samtidig med, at vi udvikler et fagligt og inspirerende miljø. Med lave klassekvotienter, dygtige medarbejdere, engagerede forældre og helt nye lokaler har vi de bedste forudsætninger for sammen at udvikle et trygt skolemiljø og sikre de bedste udviklingsmuligheder såvel fagligt som menneskeligt, siger hun i pressemeddelelsen og fortsætter: