Karaktergennemsnittet i Egedals skoler er faldet, og det kommer ikke som en overraskelse for skoleudvalgsformand Betina Hilligsøe. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Lavere karakterer på Egedals skoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lavere karakterer på Egedals skoler

Egedal - 22. marts 2018 kl. 16:05 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kvaliteten i Egedal Kommunes skoler er ikke, hvad den har været, og det kan ses på elevernes resultater og trivsel. Det fremgår af kommunens Kvalitetsrapport for skoleåret 2016-17, som Egedal Byråd godkendte onsdag aften.

Selv om Egedal Kommunes karaktergennemsnit i de bundne prøvefag på 7,1 for skoleåret 2016/17 er på niveau med landsgennemsnittet, så er det under, hvad man kan forvente af elever med den baggrund, eleverne i Egedal Kommune har. Samtidig er der sket en tilbagegang fra gennemsnittet på 7,7 i skoleåret 2014/15.

Formanden for Skoleudvalget Betina Hilligsøe (V) så den da også som et stærkt signal om en skole, der har det svært.

- Jeg må bare sige, at rapporten på alle parametre giver os tydeligt stof til eftertanke. Efter turbulente år kan man vel kun forvente, at det vil give et udslag, og det ville desværre også have undret mig dybt, hvis rapporten havde set væsentligt anderledes ud. Men derfor slår det alligevel hårdt, når man ser det sort på hvidt. Vi har ikke givet vores børn det, de var i stand til at modtage, og det, som vi kunne forvente af Egedal, konstaterede hun.

Hun understregede, at rapporten viser historien, som politikerne skal lære af, og hun påpegede, at den nye transparente budgettildelingsmodel, som netop er vedtaget, og tankerne bag decentrale ressourcer er et godt skridt på vejen.

Jacob Loessl (R) tilsluttede sig, at området trænger til et løft, og bemærkede, at de radikale har sagt på det i fire år. Han pegede på, at lærerne i Ballerup, Furesø og Frederikssund får 3000 kroner mere om måneden end dem i Egedal, og bebudede, at de radikale i budgetforhandlingerne vil stille forslag om at hæve lønnen til Egedals lærere over en årrække, selv om det efter hans skøn kan løbe op i 15 eller måske nærmere 20 millioner.

- Det er et signal om, at vi som byråd er opmærksomme på, at de er bagud, sagde Jacob Loessl.

Bo Vesth (V) pegede på, at der også er pædagoger på skolerne.

- Jeg kommer ikke til isoleret set at hæve lønnen for lærerne. No way!, Det kan vi ikke være bekendt, når der også er en del andre, sagde han.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag den 23. marts.