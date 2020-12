Lav på træer og klipper fortæller en historie

Nogle have-ejere bliver bekymrede, hvis de ser grønt lav på deres frugttræer i haven.

- De er bange for, at træerne er syge, men de behøver ikke at være bange for dem. De skader ikke træerne. De vokser bare udenpå, fastslår Eric Steen Hansen fra Ganløse. Og han ved, hvad han snakker om, for han har studeret laver siden 1966, og som lektor emeritus ved Statens Naturhistoriske Museum, har han fra 1970 til 2013 stået for lavsamlingerne fra hele verden.