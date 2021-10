Som grafikken fra ECO Nøgletal viser, så bruger Egedal Kommune (den blå kurve) færre penge på kultur og fritidsområdet end sammenligningsgruppen, regionen og hele landet.

Send til din ven. X Artiklen: Langt under landsgennemsnittet: Egedal bruger færre penge på kultur og fritids-området Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Langt under landsgennemsnittet: Egedal bruger færre penge på kultur og fritids-området

Nøgletal viser, at der i Egedal bruges markant færre penge pr. indbygger til kultur og fritid sammenlignet med regionen og i hele landet

Egedal - 25. oktober 2021 kl. 09:18 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Forenings- og idrætslivet i Egedal Kommune råber højt i disse dage. De vil have bedre faciliteter og flere kvadratmeter at boltre sig på - kort sagt, så vil de have lokalpolitikerne til at øremærke flere penge til et område, som de mener er blevet forsømt.

Et kig på ECO Nøgletal viser da også, at Egedal Kommune ligger i den lave ende i forhold til, hvor meget der bruges pr. indbygger på kultur- og fritidsområdet. Helt konkret har Egedal i år brugt knap 1500 kr. pr. indbygger - et beløb, som ligger markant under de 1800 kr., som der i gennemsnit bruges i hele landet. Det er også mindre end sammenligningskommunerne og klart mindre end i regionen, hvor beløbet ligger på 2100 kr. pr. indbrygger.

Det hører dog med til historien, at Egedals udgifter til kultur- og fritid er højere end i 2015, hvor der blot blev tildelt 1350 kr. på indbygger. Det toppede i 2020 med 1600 kr., men i år er beløbet altså faldet.

Charlotte Haagendrup (C), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, er dog ikke meget for at sammenligne Egedal med andre kommuner.

"Vi skal passe på, når vi sammenligner os med andre kommuner 1:1, uden at tage højde for de forskelle, som naturligt vil være, befolkningssammensætning, geografisk størrelse og så videre. I den seneste byrådsperiode er der afsat store investeringer til blandt andet bedre skoler, daginstitutioner og plejecenter. En del af de kapacitetsudfordringer vores foreninger oplever i øjeblikket, og som vi er i dialog med dem om, vil løses af de planlagte anlægsinvesteringer.

Mener du, at man i Egedal generelt bruger for få penge på kultur- og fritidsområdet?

"Der er helt bestemt områder, som vi skal forbedre, hvis idrætten og foreningerne skal have de forhold, som vi ønsker de skal have. De seneste uger har budt på en del debat omkring forholdene for vores foreninger. Og jeg er glad for at se, at flere af partierne i byrådet anerkender, at vi skal gøre mere. Hvis den velvilje også er tilstede efter 16. november, så veksler jeg den gerne med en udvidelse af vores kapacitet på idræts og fritidsområdet. Nøglen tror jeg vi kan finde i investeringsplanen og en større inddragelse og medbestemmelse fra de berørte foreninger."

Skal bruge mere Charlotte Haagendrup lægger ikke skjul på, at det kan have en betydning, når Egedal bruger færre penge end andre på kultur- og fritid. "Det har jo betydning, at vi bliver flere og flere borgere i alle aldre i Egedal, og vi bruger ikke penge nok, hvis de skal række til almindelige udvidelser, vedligehold og vi ønsker nye lokaler og lokationer, så skal vi bruge lidt mere. Det vil også være rart, at vi kunne give bedre rammer til vores frivillige," siger hun.

Ser du en sammenhæng mellem disse tal og den kritik, som foreningerne fremfører i DIF-undersøgelsen?

"Der kan om ikke andet være nogle sammenfald. Jeg tror ikke hverken byrådspolitikeren, brugeren eller den frivillige, til daglig går og tænker på det, men det er klart at når der stilles skarpt som med DIF's undersøgelse, så har det nok betydning."

relaterede artikler