Indehaverne af Ganløse Kro Jan Bergmann og Kenneth Molander. Foto: Anders Ole Olsen

Landskendt kro: Køkkenet er på vej op i gear og revyen sælger billetter

To nedlukninger og et læs af restriktioner har Ganløse Kro kæmpet sig igennem i det forløbne år. Revyen 2020 røg i skraldespanden, men i år bliver den til noget

Egedal - 24. april 2021 kl. 08:35 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

"Det er så fedt, at det ikke kan beskrives. Nu har vi kun leveret take-away i månedsvis, og pludselig har vi fået lov til at åbne. Vi er superglade, og kunderne er som køer, der bliver lukket ud af stalden efter en lang vinter. De hopper og springer af glæde," griner Kenneth Funch Molander, der ejer Ganløse Kro sammen med Jan Bergmann.

Sidste år blev sommerrevyen aflyst og store fester gik i vasken. I perioder var Ganløse Kro lukket for gæster og måtte klare sig igennem med salg af take-away.

Men onsdag kom hverdagen tilbage, og kunderne ligeså.

"Vi havde en stille og rolig åbningsaften med omkring 50 gæster, og det var jo nok lidt stille sammenlignet med, hvordan det gik for sig i København. Men jeg er rigtig glad for, at vi ikke blev væltet, for køkkenet, tjenerne og hele systemet skal lige op i gear igen. Jeg har heller ikke båret tre tallerkener i fire en halv måned," siger Kenneth Funch Molander.

Coronapasset fremme Han roser kunderne for til punkt og prikke at kende og følge retningslinjerne for at spise ude.

"Folk havde coronapasset fremme og fulgte alle regler. Men det var ikke de ældste, der kom i går, og det er nok, fordi de i så lang tid har fået at vide, at de skulle isolere sig og undgå at se nogen," siger Kenneth Funch Molander.

Han forstår dem godt:

"Jeg ville nok også vente lidt med at gå ud at spise, og jeg ville sikre mig, at det var på en restaurant, hvor de tager sikkerhed og hygiejne alvorligt. Her på Ganløse Kro har vi længe før corona brugt håndsprit både ved buffeter og toiletter, vi har berøringsfri armaturer og papirhåndklæder på toiletterne."

Derfor tror Kenneth Funch Molander også, at de mere forsigtige gæster vil komme tilbage til kroen henad vejen.

"Nu skal vi bare holde fast, så vi kan få lov til at holde åbent henover hele året. Jeg river samtlige mure ned, så kun de bærende står tilbage, hvis vi bliver tvunget til at lukke ned igen," udbryder han.

Blev siddende længe Her og nu ser det dog godt ud: Sommerrevyen på Ganløse Kro har premiere den 13. juni. De to forpremierer er allerede udsolgt, og bestillingerne tikker ind på forestillingen, der løber frem til den 27. august.

"Med premieredato den 13. juni er jeg sikker på, at vores målgruppe kan nå at blive vaccineret. Så vi er fortrøstningsfulde og tænker, at det nok skal lykkes," siger Kenneth Funch Molander, som onsdag aften mærkede, hvor glade folk var for at komme at komme ud at more sig igen.

"De blev siddende længe og hyggede sig, og de skulle have kaffe og kage for at få det hele med."